Китайцы приспособили ChatGPT для управления автомобилями

Китайский стартап Haomo.ai представил публике свой DriveGPT — первый в своем роде проект в области автономного вождения. Компания создала технологию RLHF (Reinforced Learning with Human Feedback), подразумевающую обучение генеративной нейронной сети при помощи обратной связи от человека в процессе вождения транспортного средства.

Программа училась на ситуациях, в которых водителю автомобиля, оснащенного опциями автономного вождения, приходилось брать управление на себя. Это происходило в процессе езды по дорогам общего пользования. Для тренировки искусственного интеллекта потребовалось более 40 млн. километров пробега. DriveGPT впервые установят на гибридный китайский кроссовер Wey Mocca DHT-PHEV, который скоро будет запущен в массовое производство.

Компания Haomo.ai известна тем, что была создана в 2019 году при участии Great Wall Motors. Ее разработки в области автономного вождения уже нашли применение примерно на 20 моделях концерна.