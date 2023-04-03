Почему автомобильные навигаторы и смартфоны скоро начнут массово глючить

Участившиеся попытки украинских беспилотных летательных аппаратов поразить российские объекты инфраструктуры заставили «шевелиться» не только местные, но и федеральные власти. И, судя по всему, ответственные «пиджаки» пришли к выводу: на защиту всех электроподстанций, нефтехранилищ, вокзалов и секретных заводов в зоне потенциальной досягаемости укродронов в госбюджете никаких денег не хватит. По зенитному ракетному комплексу у каждого газокомпрессорного пункта не поставишь.

И пошли разговоры в духе «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Сначала депутаты выпустили в СМИ идею дать право компаниям самостоятельно защищать себя от атак БПЛА. А на днях стало известно о том, что правительство РФ всерьез отнеслось к ней.

— Минцифры обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для пресечения функционирования беспилотных аппаратов с целью защиты своих объектов, — со ссылкой на «близкий к правительству» источник выдало РИА Новости.

Можно не сомневаться: возможность защищаться от беспилотников с помощью специальной электроники компании получат и российский рынок мощных «глушилок» сигналов GPS/ГЛОНАСС, диапазона Wi-Fi и просто мобильной связи расцветет пышным цветом.