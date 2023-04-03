Почему автомобильные навигаторы и смартфоны скоро начнут массово глючить

Участившиеся попытки украинских беспилотных летательных аппаратов поразить российские объекты инфраструктуры заставили «шевелиться» не только местные, но и федеральные власти. И, судя по всему, ответственные «пиджаки» пришли к выводу: на защиту всех электроподстанций, нефтехранилищ, вокзалов и секретных заводов в зоне потенциальной досягаемости укродронов в госбюджете никаких денег не хватит. По зенитному ракетному комплексу у каждого газокомпрессорного пункта не поставишь.
И пошли разговоры в духе «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Сначала депутаты выпустили в СМИ идею дать право компаниям самостоятельно защищать себя от атак БПЛА. А на днях стало известно о том, что правительство РФ всерьез отнеслось к ней.
— Минцифры обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для пресечения функционирования беспилотных аппаратов с целью защиты своих объектов, — со ссылкой на «близкий к правительству» источник выдало РИА Новости.
Можно не сомневаться: возможность защищаться от беспилотников с помощью специальной электроники компании получат и российский рынок мощных «глушилок» сигналов GPS/ГЛОНАСС, диапазона Wi-Fi и просто мобильной связи расцветет пышным цветом.
А на автомобилистах это скажется не самым приятным образом. Мало кто помнит, но на протяжении 2016−19 годов в прессе регулярно возникала шумиха относительно проблем со связью и навигацией в районе московского Кремля. Проезжая мимо него на автомобиле, можно было вдруг обнаружить, что устройство считает своим местоположением, например, Внуково. Либо иное изрядно отдаленное от центра столицы место. В конце концов выяснилось, что это «проделки» системы антидроновой защиты Кремля.
А в скором времени подобные системы могут появиться на объектах электро- и теплоэнергетики, газовых сетей, НПЗ, у всяких секретных заводов и научных учреждений и прочих стратегически важных объектов. Не говоря уже о местах дислокации воинских частей различной степени засекреченности. И каждый раз вблизи от подобных локаций штатные автомобильные навигаторы и телефоны будут глючить так, что мало не покажется.
Может даже соответствующая примета появится. Например, навигационное приложение в машине сошло с ума, или к тебе не может прорваться ни один из вызванных таксистов? Значит где-то поблизости от тебя спрятан военный объект, расположена нефтебаза, электроподстанция или что-то в этом роде… А уж как будут откликаться на работу «глушилок» напичканные электроникой китайские легковушки, а также новомодные электромобили — еще большой и крайне любопытный вопрос!