Россияне массово скупают на «вторичке» трехлетние премиальные авто

Наибольшей популярностью у россиян пользуются автомобили премиум-класса в возрасте до трех лет. По информации аналитиков «Авито Авто», с января по март 2023 года продажи «трехлеток» выросли на 107,3%. Средняя стоимость подержанного «люкса» отныне составляет 5 990 000 рублей, а на долю «премиалов» приходится без малого 2% от общего объема продаж в секторе «бэушных» машин.

— Автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу авто из салона. Средняя цена премиальных т/с с пробегом ниже, чем у новых машин данного сегмента, но при этом они отличаются более современной комплектацией, хорошим состоянием, а также зачастую имеют небольшой пробег. Причем приобрести такое авто можно по привлекательной цене, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию представители платформы «Авито Авто».

Бестселлером в сегменте премиальных трехлеток стал кроссовер BMW X5 — «баварец» отхватил долю, равную 5,1%. Средний чек на автомобиль составляет 7 948 000 рублей. Вторым по популярности оказался седан BMW 5-серии с долей в 4,4% и средним прайсом в 4 350 000 рублей.