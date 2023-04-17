Россияне массово скупают на «вторичке» трехлетние премиальные авто

Наибольшей популярностью у россиян пользуются автомобили премиум-класса в возрасте до трех лет. По информации аналитиков «Авито Авто», с января по март 2023 года продажи «трехлеток» выросли на 107,3%. Средняя стоимость подержанного «люкса» отныне составляет 5 990 000 рублей, а на долю «премиалов» приходится без малого 2% от общего объема продаж в секторе «бэушных» машин.
— Автомобили в возрасте до трех лет многие рассматривают как альтернативу авто из салона. Средняя цена премиальных т/с с пробегом ниже, чем у новых машин данного сегмента, но при этом они отличаются более современной комплектацией, хорошим состоянием, а также зачастую имеют небольшой пробег. Причем приобрести такое авто можно по привлекательной цене, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» ситуацию представители платформы «Авито Авто».
Бестселлером в сегменте премиальных трехлеток стал кроссовер BMW X5 — «баварец» отхватил долю, равную 5,1%. Средний чек на автомобиль составляет 7 948 000 рублей. Вторым по популярности оказался седан BMW 5-серии с долей в 4,4% и средним прайсом в 4 350 000 рублей.
ТОП−3 венчает не менее германский Mercedes-Benz E-класса, который в среднем торгуется за 4 458 000 «деревянных». На долю модели приходится 4,2% от общего объема продаж в секторе трехлетних «премиалов».
Четвертое место в хит-параде застолбил за собой японский кроссовер Lexus RX. Ему досталась 3,8-процентная доля, а приобрести автомобиль можно в среднем за 5 800 000 рублей. Пятую позицию освоил баварский BMW X7 (3,4%) со средним ценником в 10 700 000 целковых. К слову сказать, в десятку самых продаваемых люксовых авто вошли и другие модели с пропеллером на капоте. В их числе: кроссоверы Х3 и Х6, а также седан 3-серии.
Также среди наиболее популярных иномарок премиум-сегмента значится корейский Genesis GV80, а замыкает ТОП−10 японский внедорожник Lexus LX. Пусть модель и «отгрызла» наименьшую долю продаж, равную 2,3%, но зато этот автомобиль оказался самым дорогим по показателю средней стоимости — 14 000 000 рублей. И кто там говорил, что в условиях перманентного кризиса у населения совсем не осталось денег?