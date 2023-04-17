Российские дилеры нашли доступную альтернативу Hyundai Solaris и Kia Rio

Судя по объявлениям на автомобильных классифайдах, казахский Hyundai Accent можно приобрести в Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге, Липецке и ряде других крупных городов. В основном торговцы предлагают седаны в старшей модификации — с 1,6-литровым мотором на 123 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». Хотя у дилеров есть машины и с «механикой».

В продаже можно отыскать и четырехдверку с младшим 100-сильным движком на 1,4 литра. Причем такой вариант обойдется сильно дороже, чем остальные: за него просят 2 282 538 рублей, в то время как авто со 123-сильным агрегатом — от 1 850 000 до 1 990 000 целковых. А все потому, что машину с менее мощным мотором везут не из Казахстана, а из ОАЭ.

Что касается оснащения, то автомобили располагают всем необходимым: штатной аудиосистемой с USB и Bluetooth, электростеклоподъемниками по кругу, обогревом передних сидений и зеркал, мультифункциональным рулевым колесом, кондиционером. И ждать их, судя по фотографиям, долго не придется: в большинстве случаев машины продаются не под заказ, а прямо из шоу-рума.