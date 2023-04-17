Санкции против России: какие автобренды нагадили нам больше всего

Вторым концерном, также купавшимся в неограниченном благоволении властей, был Volkswagen. Как-то не удивительно, что эти красавцы поступили так же, как Renault — производство закрыто навсегда, обслуживание приостановлено на неопределенный срок, запчастей нет и не будет. Кое в чем немцы даже перещеголяли французов. Уже по собственной инициативе они развернули по миру охоту за компаниями, которые участвуют в «сером» экспорте их продукции.

Естественно, что Skoda также слиняла из России. Вместо потерянного рынка она пытается пробиться во Вьетнам, где при шикарном самочувствии экономики продажи легковых автомобилей в два раза ниже, чем в России в страшный 2022 год. Бог в помощь, братья-чехи!

Третьей компанией, попавшей в компанию (да простится мне этот каламбур) неблагонадежных партнеров, стал Mercedes-Benz. Бренд ушел, бросив свой завод (хоть, в общем, был не вправе). Полностью свернуто производство, авторизованный сервис, оригинальные запчасти и диагностика.

А теперь — о хитрецах

Ну, с этими ребятами все понятно. А вот что себе думают остальные — пока остается загадкой. Скажем, извечный конкурент Mercedes-Benz — BMW хотя и прикрыла производство на «Автоторе», но сохранила гарантийное обслуживание и снабжение запчастями. На все автомобили, выпущенные для российского рынка, по-прежнему действует заводская гарантия. Сходная история с Mazda.