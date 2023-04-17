Санкции против России: какие автобренды нагадили нам больше всего

«Для каждого из вас я совершил в свое время доброе дело и ныне за это наказан. Таков закон нашего скорбного мира: каждое доброе дело влечет за собою возмездие совершителю», — заявил главный гадальщик на мосту Отрубленных голов своим собратьям по ремеслу. И ведь в чем-то разочарованный старик был прав.
Сначала о ренегатах
Кого из автопроизводителей наши власти любили, холили и лелеяли больше всех? Ответ совершенно ясен — Renault, конечно. Французская компания не воспринималась уже как зарубежная — она была совсем своя, родная. Это отнюдь не помешало руководству концерна принять решение о побеге из России раньше всех остальных — после первого же угрожающего окрика из-за океана. Оставив здесь цеха и железо, французы зато прихватили с собой весь софт и все технологические секреты. Они бросили без гарантийного и сервисного обслуживания огромную армию реноводов, перекрыв поставки в Россию запчастей и переложив все проблемы на плечи АВТОВАЗа. Вот такая она, французская благодарность.
Вторым концерном, также купавшимся в неограниченном благоволении властей, был Volkswagen. Как-то не удивительно, что эти красавцы поступили так же, как Renault — производство закрыто навсегда, обслуживание приостановлено на неопределенный срок, запчастей нет и не будет. Кое в чем немцы даже перещеголяли французов. Уже по собственной инициативе они развернули по миру охоту за компаниями, которые участвуют в «сером» экспорте их продукции.
Естественно, что Skoda также слиняла из России. Вместо потерянного рынка она пытается пробиться во Вьетнам, где при шикарном самочувствии экономики продажи легковых автомобилей в два раза ниже, чем в России в страшный 2022 год. Бог в помощь, братья-чехи!
Третьей компанией, попавшей в компанию (да простится мне этот каламбур) неблагонадежных партнеров, стал Mercedes-Benz. Бренд ушел, бросив свой завод (хоть, в общем, был не вправе). Полностью свернуто производство, авторизованный сервис, оригинальные запчасти и диагностика.
А теперь — о хитрецах
Ну, с этими ребятами все понятно. А вот что себе думают остальные — пока остается загадкой. Скажем, извечный конкурент Mercedes-Benz — BMW хотя и прикрыла производство на «Автоторе», но сохранила гарантийное обслуживание и снабжение запчастями. На все автомобили, выпущенные для российского рынка, по-прежнему действует заводская гарантия. Сходная история с Mazda.
Toyota явно что-то темнит. В конце прошлого года появилось сообщение, что компания наладила прямые поставки оригинальных запчастей, а также разрешила дилерам ввозить детали, подпадающие под санкции, при помощи параллельного импорта. Пару месяцев спустя вышло официальное опровержение: поставки комплектующих в Россию не возобновлялись, это не соответствует действительности. Но что там происходит на самом деле — неизвестно. Светить свою деятельность перед американскими друзьями японцы как-то не рвутся.
Так же в «тумане войны» находится и активность корейских брендов Kia и Hyundai. Производство вроде бы остановлено, но завод в Санкт-Петербурге странным образом работает. Обслуживание автомобилей не прерывалось: по данным нашего источника, целые эшелоны с запчастями регулярно прибывают в Россию. Что интересно, не наблюдается никаких «наездов» на эти компании со стороны властей, как это было, скажем, с Toyota.
Вообще, корейцы ведут себя достаточно независимо во всех отношениях. К примеру, они отказались поставлять оружие Украине, как официально заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су. Вот и автомобильный концерн явно старается пройти между струями дождя и не закрывать для себя Россию. Сумеют ли американцы сломать самовольство своего азиатского союзника, мы увидим в ближайшее время.