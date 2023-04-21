Chery объявила о запуске в России сразу четырех новинок

По словам главы марки Chery, уже в мае у российских дилеров появится гибридный кроссовер Tiggo 8 PRO e+, а до конца 2023 года линейку SUV пополнит еще один гибрид — модель Tiggo 7 PRO.

Кроме того, летом готовится к запуску продаж седан Chery Arrizo 8, играющий в D-сегменте, который будет представлен как с гибридной силовой установкой, так и с мощным бензиновым двигателем.

«Наша цель — совершить революцию в автомобилестроении в России, сделать трендом экологичный образ жизни в сочетании с использованием современных технологий. На автосалоне в Шанхае мы представили гибридную платформу третьего поколения, и она в ближайшие годы станет нашим технологическим путем в этом направлении развития», — сообщил журналистам президент Chery International Чжан Гуйбин.

А еще семейство седанов разживется новейшим Arrizo Star, представленном на автосалоне в Шанхае. Правда, о сроках появления флагманской модели на рынке босс Chery не сообщил, заявив лишь, что «автомобиль, который должен произвести большое впечатление, сейчас рассматривается к выходу в России».

Помимо прочего, китайцы планируют ворваться в сегмент электрокаров. По словам Чжан Гуйбина, «эксплуатация электромобилей в зимний период продемонстрировала хорошие результаты, как и заметно выросло количество зарядных станций и их покрытие». Вот только какие электрифицированные модели появятся в России и когда, топ-менеджер, увы, не сообщил.