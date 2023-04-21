Ввоз в Россию праворульных машин могут полностью запретить

Страны G7 — Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада — всерьез обсуждают планы полностью запретить экспорт любых своих товаров в Россию.

— Если японское правительство не ограничится нынешним (запретом) на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду, — сообщило агентство «Киодо».

Суть обсуждаемого представителями G7 проекта новых санкций в отношении России сводится к тому, что весь экспорт в нашу страну по умолчанию запрещается. К ввозу в РФ будут допущены лишь товары из специально составленных списков исключений.

Напомним, что в регионах Дальнего Востока подержанные праворульные автомобили из Японии составляют львиную долю легкового автопарка. За прошлый год только через владивостокскую таможню в Россию было ввезено свыше 200 000 единиц подержанного автотранспорта. Подавляющее большинство из них имели правый руль.

Заметим, что вероятность ввода запрета на ввоз к нам машин из Японии далеко не 100-процентная. Вполне вероятно, что с автомобилями повторится ситуация, сложившаяся ранее с импортом российской нефти. Япония закупает ее у нас вопреки наложенному всеми странами G7 эмбарго на приобретение российских углеводородов. Поскольку интересы ее национальной экономики важнее политических амбиций.