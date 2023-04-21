Ввоз в Россию праворульных машин могут полностью запретить

фото globallookpress.com
Над экспортом подержанных автомобилей из Японии в нашу страну нависла самая, пожалуй, серьезная с момента начала СВО опасность. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что грозит российским любителям «праворулек».
Максим Строкер

Страны G7 — Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада — всерьез обсуждают планы полностью запретить экспорт любых своих товаров в Россию.

— Если японское правительство не ограничится нынешним (запретом) на люксовые автомобили, расширив его до легковых и подержанных, это скажется на предприятиях внутри Японии и на экономике японских регионов. Есть вероятность, что запретят шины, косметику, одежду, — сообщило агентство «Киодо».

Суть обсуждаемого представителями G7 проекта новых санкций в отношении России сводится к тому, что весь экспорт в нашу страну по умолчанию запрещается. К ввозу в РФ будут допущены лишь товары из специально составленных списков исключений.

Напомним, что в регионах Дальнего Востока подержанные праворульные автомобили из Японии составляют львиную долю легкового автопарка. За прошлый год только через владивостокскую таможню в Россию было ввезено свыше 200 000 единиц подержанного автотранспорта. Подавляющее большинство из них имели правый руль.

Заметим, что вероятность ввода запрета на ввоз к нам машин из Японии далеко не 100-процентная. Вполне вероятно, что с автомобилями повторится ситуация, сложившаяся ранее с импортом российской нефти. Япония закупает ее у нас вопреки наложенному всеми странами G7 эмбарго на приобретение российских углеводородов. Поскольку интересы ее национальной экономики важнее политических амбиций.

автопродажи, авторынок, бюджетные авто, подержанные авто, автосалоны, продать машину, купить машину, автозвук
21 апреля 2023
271