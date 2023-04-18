Почему продуманные автовладельцы предпочитают тормозные колодки из Японии и Кореи

Тормоза — такая штука, экономия на которых может окончиться плачевно не только для машины, но и для всех ее пассажиров и водителя. Это приводит к логичному выводу: скупердяйство при обслуживании тормозной системы часто выходит боком. Получается, что при замене тормозных колодок лучше заплатить сколько просят за комплект хороших брендовых комплектующих и не жалеть об этом.

Но «не все колодки одинаково полезны»! Как известно, в процессе торможения они прижимаются к тормозным дискам. Из-за взаимного трения фрикционная накладка колодки и диск потихоньку стачиваются. Чем интенсивнее этот взаимный износ, тем чаще приходится проводить операцию замены колодок. И диска. Он требует подобной процедуры реже, но — тем не менее. В первом приближении все так, да не совсем.

Сразу оговоримся, что про тормозные диски тут речи не пойдет: они, как правило, выполнены из чугуна, сортами которого в плане износостойкости особо не пожонглируешь. Керамические тормозные диски упоминать сейчас тем более не будем. Их вотчина — спорткары и высокие гоночные технологии, не интересные массовому автовладельцу.

Говоря же о колодках надо понимать, что в их мирке существуют две «школы колодкостроения»: условно говоря, европейская и азиатская. «Европа» нацелена на выпуск тормозных колодок, способных в любых условиях осадить машину, например, с 250 км/ч до нуля на автобане. При этом износостойкость и ходимость пары диск-колодка — на десятом месте в шкале приоритетов.