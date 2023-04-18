Почему продуманные автовладельцы предпочитают тормозные колодки из Японии и Кореи

Тормоза — такая штука, экономия на которых может окончиться плачевно не только для машины, но и для всех ее пассажиров и водителя. Это приводит к логичному выводу: скупердяйство при обслуживании тормозной системы часто выходит боком. Получается, что при замене тормозных колодок лучше заплатить сколько просят за комплект хороших брендовых комплектующих и не жалеть об этом.
Но «не все колодки одинаково полезны»! Как известно, в процессе торможения они прижимаются к тормозным дискам. Из-за взаимного трения фрикционная накладка колодки и диск потихоньку стачиваются. Чем интенсивнее этот взаимный износ, тем чаще приходится проводить операцию замены колодок. И диска. Он требует подобной процедуры реже, но — тем не менее. В первом приближении все так, да не совсем.
Сразу оговоримся, что про тормозные диски тут речи не пойдет: они, как правило, выполнены из чугуна, сортами которого в плане износостойкости особо не пожонглируешь. Керамические тормозные диски упоминать сейчас тем более не будем. Их вотчина — спорткары и высокие гоночные технологии, не интересные массовому автовладельцу.
Говоря же о колодках надо понимать, что в их мирке существуют две «школы колодкостроения»: условно говоря, европейская и азиатская. «Европа» нацелена на выпуск тормозных колодок, способных в любых условиях осадить машину, например, с 250 км/ч до нуля на автобане. При этом износостойкость и ходимость пары диск-колодка — на десятом месте в шкале приоритетов.
У азиатских же автовладельцев к колодкам требования иные: они должны нормально тормозить, но при этом не скрипеть, не пачкать колесный диск продуктами износа и как можно дольше не требовать замены. Тормозить с 250 км/ч «в пол» тут никто не собирается. Ведь в большинстве азиатских стран даже на хороших новых шоссе разрешенная скорость не превышает 110 км/ч.
Следовательно, повышенная («европейская») эффективность тормозов, достигаемая, в том числе, и ценой относительно небольшого срока службы колодок и дисков, тут не нужна. По это причине практически у любого азиатского «тормозного» бренда в продуктовой линейке есть как минимум одна серия колодок, разработанных с прицелом на как можно больший срок службы.
В России, как известно, ни одного автобана со скоростным «безлимитом» пока не открыли. На наших магистралях с их разрешенной скоростью на уровне 110 км/ч, народ в массе своей держит 100—130 км/ч. Некоторые, конечно, гоняют и быстрее, но их единицы… То есть основная масса российских автомобилистов вписывается в азиатский стиль вождения.
Соответственно, их вполне устроят колодки японско-корейского происхождения, обеспечивающие надежное торможение, но при этом требующие менее частой замены — в отличие от «европы». Что позволяет дополнительно экономить на более редких ТО тормозов.