Дешевле, чем предполагалось: названы цены обновленной LADA Vesta

Производство LADA Vesta NG стартовало еще в марте, но прежде чем открывать продажи, тольяттинцы решили наполнить автосалоны, так что приобрести посвежевшую флагманскую модель можно будет лишь через несколько недель. Точная дата запуска пока не называется, зато уже известна стартовая цена — 1,7 млн. рублей, по информации дилеров. Полные же прайс-листы и описания комплектаций АВТОВАЗ опубликует, вероятно, позже.

Любопытно при этом, что волжане строго-настрого запретили своим представителям накручивать цены. А с теми, кто продолжит «разводить» покупателей на деньги, игнорируя производителя, АВТОВАЗ попрощается, расторгнув контракт.

Первое время для заказа будет доступна только младшая модификация — с 8-клапанным мотором и МКП. Версии с «шестнадцатиклапанником» встанут на конвейер в мае. Когда же в гамму вернется 1,8-литровый двигатель, пока неизвестно. Не раскрываются и сроки начала серийного производства двухпедальных машин, хотя АВТОВАЗ уже приступил к тестам автомобилей с вариатором.