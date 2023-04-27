Игрушки для богатых: почему автопром КНР впаривает нам исключительно дорогие электромобили

В ближайшее время наши юго-восточные соседи собираются довести у себя продажи электромобилей до ⅓ от всего объема новых легковушек. Хозяин, как говорится, барин. При том объеме машин, который китайские автопроизводители обрушивают на головы своих сограждан, они могут чудить как хотят: только за один март этого года по данным «Китайской ассоциации пассажирских автомобилей» в стране было продано 1,61 млн. легковушек.
Не до черной икры
Для сравнения — в России это число составило 69 013 штук. Даже если учесть десятикратное демографическое превосходство Поднебесной, там все равно было реализовано в 2,5 раза больше транспортных средств на каждую тысячу граждан. Этого количества более чем достаточно, чтобы удовлетворить любые запросы населения — при том, что значительная его часть вообще предпочитает передвигаться на скутерах.
Вот приходят такие китайцы к нам в полной уверенности, что рынок у нас достаточно насыщен традиционными авто, и что мы всецело разделяем их стремление побороть экологию любыми доступными и недоступными способами. А на деле-то получается, фигурально выражаясь, что у нас хлеба не хватает, а нам настырно черную икру впаривают. Давимся мы этой икрой, но едим ее, проклятую.
За I квартал 2023 года продажи новых легковых электромобилей (BEV) в России по данным агентства «Автостат» выросли на 95% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 1661 штук. В том числе в марте — до 702 «электричек». Но по китайским-то меркам все равно маловато будет. Как им быть?
Призовая четверка
Взглянем на четверку самых популярных электромоделей, из которых лишь одна может называться «бюджетной». Это липецкий Evolute i-Pro, чья цена начинается со смешной по нынешним временам суммы в 1 990 000 рублей. Следом за ней следуют немецкий Volkswagen ID.4 и американская Tesla Model Y — за три с лишним и шесть миллионов рубликов соответственно. А вот на четвертом месте обосновался настоящий «китаец» — кроссовер Voyah Free. На его ценнике за базовую версию — вы не поверите — гордо начертано: 8 890 000 рублей.
Скажите честно, еще два года назад вы поверили бы, что в России будут покупать «китайца»(!), электрического(!) за девять лямов! Это ж нонсенс какой-то, тогда за эти деньги можно было спокойно приобрести новенький BMW X6 xDrive 30d с «автоматом» в версии M Sport Plus. И ладно бы эта китайская красота находилась где-то в самом низу рейтинга популярности –нет, как бы ни так. По итогам марта Voyah Free отхватил 7,3% российского рынка электромобилей, каким-то невероятным образом одурманив своими восточными чарами 51 покупателя. И компания нимало не комплексует, что задирает цены явно не по чину. Даже наоборот — она начинает продажи минивэна Dream за 9 290 000 рублей!
Аппетитная приходит во время еды
Если разобраться, то Voyah — не что иное, как электрический суббренд хорошо известного концерна Donfeng. Всего полгода назад, когда руководство компании только планировало осчастливить наших сограждан своим электрокроссовером, цена называлась совсем другая. Заместитель генерального директора по продажам Voyah Лю Чжаньшу, уверял РИА «Новости», что стоимость автомобиля в России составит около 52,7 тысячи долларов. По нынешнему курсу это примерно 4,3 млн., но никак не девять.
Вероятно, «аппетитная приходит во время еды» — как съязвил декабрист в известном романе В. Ерофеева. Берут ведь, так чего стесняться? В стране жутчайший дефицит, антимонопольные органы мышей не ловят, Центробанк курс национальной валюты роняет почем зря. «Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много».
Вся задача сводится к тому, чтобы объяснить именно этим людям, что электромобиль — это модно, а машина за 9 лямов — это круто. И за счет нереальной маржи компенсировать мизерные продажи. С такими ценами покупка электромобиля долго еще будет оставаться уделом немногих — либо очень обеспеченных, либо покусанных Гретой Тунберг. Есть и третий вариант, но он уже касается хитрых комбинаций, связанных с корпоративными автопарками.
Поэтому все рассуждения о том, что основными драйверами развития сегмента должны стать бесплатные парковки и халявный проезд по платным магистралям, а также нулевой транспортный налог — чушь. Вглядитесь в ценники. Что ваши льготы человеку, купившему кусок самоходного железа по цене однокомнатной квартиры в Тропарево?