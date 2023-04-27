Игрушки для богатых: почему автопром КНР впаривает нам исключительно дорогие электромобили

В ближайшее время наши юго-восточные соседи собираются довести у себя продажи электромобилей до ⅓ от всего объема новых легковушек. Хозяин, как говорится, барин. При том объеме машин, который китайские автопроизводители обрушивают на головы своих сограждан, они могут чудить как хотят: только за один март этого года по данным «Китайской ассоциации пассажирских автомобилей» в стране было продано 1,61 млн. легковушек.

Не до черной икры

Для сравнения — в России это число составило 69 013 штук. Даже если учесть десятикратное демографическое превосходство Поднебесной, там все равно было реализовано в 2,5 раза больше транспортных средств на каждую тысячу граждан. Этого количества более чем достаточно, чтобы удовлетворить любые запросы населения — при том, что значительная его часть вообще предпочитает передвигаться на скутерах.

Вот приходят такие китайцы к нам в полной уверенности, что рынок у нас достаточно насыщен традиционными авто, и что мы всецело разделяем их стремление побороть экологию любыми доступными и недоступными способами. А на деле-то получается, фигурально выражаясь, что у нас хлеба не хватает, а нам настырно черную икру впаривают. Давимся мы этой икрой, но едим ее, проклятую.