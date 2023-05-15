Geely презентовала кроссовер, созданный специально для женщин

Поскольку для женщин внешний вид автомобиля имеет все же большее значение, нежели для мужчин, оформлению экстерьера и интерьера «дамской» версии кроссовера Geely Icon китайцы уделили особое внимание. Так, кузов машины они покрыли темно-серой и бледно-сиреневой краской, а салон отделали материалами бежевых и светло-голубых оттенков. Получилось, надо признать, нежно и стильно.

Что касается оснащения, то Geely Icon в версии Independent Female располагает массой электронных помощников, цифровой «приборкой» на 10,25 дюйма, информационно-развлекательным комплексом с тачскрином диагональю 12,3 дюйма. Под его капотом расположен 181-сильный мотор, пару которому составляет семидиапазонный «робот».

Новую версию компактного кроссовера оценили в 118 900 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 1 360 000 рублей. В России Icon официально не продается, а потому и «женскую» версию ждать не стоит. Впрочем, эта модель предлагается по схеме параллельного импорта. Приобрести SUV можно по цене от 1,5 до 2,7 млн. целковых — в зависимости от года выпуска, пробега и комплектации.