Достойная замена Polo для России: Volkswagen презентовал бюджетный Lavida XR

Начнем с того, что совершенно новой моделью Lavida XR назвать нельзя, ведь в глобальной линейке Volkswagen она присутствует с 2017 года. Так что премьера этого автомобиля является таковой лишь в КНР.

По сути, Lavida XR — двоюродный брат нашего Polo. Машины играют в одном классе, но конструктивно они все же различаются. Впрочем, какая разница. Главное, что новинка вполне может занять вакантное место и восполнить острый дефицит компактных четырехдверок, образовавшийся на отечественном рынке вследствие введения санкций.

В движение Lavida XR приводит связка из 110-сильного атмосферника на 1,5 литра и шестиступенчатого «автомата» Aisin. В оснащение входят шесть подушек безопасности, круиз-контроль, камера заднего вида, датчик света, цифровая приборная панель, люк в крыше, система запуска мотора с кнопки и множество других «комфортных» опций.

Цены пока неизвестны, но можно с уверенностью предположить, что прайс стартует с отметки около 100 000 юаней — то есть примерно 1 150 000 рублей по текущему курсу. Если российские дилеры заинтересуются этой моделью, то у нас она может стоить 1,8—1,9 млн. Ведь чуть более крупный седан Lavida третьего поколения — да-да, его по параллельному импорту уже везут — предлагается от 2,1 млн.

Остается лишь добавить, что в Китае продажи Volkswagen Lavida XR начнутся в июне.