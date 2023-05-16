Шанхайский барс: почему власть против бюджетных машин для россиян

Так, например, многие знатоки российского авторынка не учитывают, что «фишка» автосалонов, проводимых в Шанхае, заключается в «специализации» на электромобилях, беспилотниках и прочих инновациях в автопроме. А россиянам сейчас явно не до этих прорывных материй: нам бы побольше современных, но дешевых авто с традиционными ДВС. Российскому автобизнесу на этом моторшоу «ловить» сейчас было явно нечего. Да и вообще отечественный запрос на машину «дешево и сердито» звучит для китайских промышленников слегка не в кассу.
Дело в том, что сейчас в КНР средняя по стране(!) зарплата находится на уровне 110 000 рублей в месяц (если пересчитать из юаней). А у нас лишь в Москве такая заплата считается средней, вся остальная Россия живет куда скромнее. Со своим высоким уровнем дохода китайцы предпочитают автомобили побогаче, «бюджетка» среди них особой популярностью не пользуется. Хотя и такие авто там тоже выпускают. Но вот доехать до российского потребителя, увы, не могут.
— Есть в Китае местный бренд — Jetta. Он делает, в том числе, модель класса VW Polo. С завода ее продают, в пересчете «на наши», примерно за 600 000 рублей. Бери и экспортируй в Россию. Но для этого импортеру придется потратить на каждую машину примерно по 800 000 рублей — в виде пошлин и сборов на нашей таможне. А еще цена доставки из Китая в европейскую часть России «съест» не менее 200 000 рублей. В итоге в российской рознице бюджетная китайская машина будет стоить не менее 1,6—1,7 млн. рублей, — рассказывает глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Он считает, что наше таможенное законодательство сейчас «заточено» на защиту некого национального автопроизводителя. Который нынче представлен на легковом рынке практически одним лишь АВТОВАЗом.
— Неофициально известно, что АВТОВАЗ собирается продавать свою LADA Vesta NG по цене в 1,6—1,7 млн. рублей (другие эксперты рынка говорят о прайсах в районе 1,2 млн. руб. — прим. редакции). Но за эти же деньги можно привезти в Россию ее китайского конкурента, заплатив предварительно кучу денег на таможне и за доставку! Это значит, что мы сами создать конкурентоспособный автомобиль толком и не можем! По сути и некого у нас защищать пошлинами-то, — считает г-н Подщеколдин.
По его мнению, сейчас российским властям следует срочно заняться созданием реальных условий, которые бы привлекли китайцев к организации автопроизводств в России.
— Я недавно был в Китае — для налаживания партнерства с тамошними автомобильными бизнесменами. Так вот: в 10 утра у моей двери уже стоял чиновник местной администрации в позиции «чего изволите»! Моментально организовывал встречи с представителями отрасли. По 11 часов в день безостановочно этот китаец был при мне с одной целью: создать условия взаимовыгодного сотрудничества местных промышленников с российским гостем. В Китае государство действует в теснейшей спайке с предпринимателем. Зато в России оно все больше смотрит на то, как бы лишний раз бизнесмена проконтролировать да по налогам прищучить. А не создать ему условия для развития, — сетует Геннадий Подщеколдин.
При этом наш эксперт считает, что Россия прекрасно проживет и без Европы: китайская экономика с удовольствием проглотит вообще любые ресурсы, которые мы ей предложим и предоставит взамен все, что нужно нам.
— Однако критически важно, чтобы мы не оказались в положении туземцев, которым за золото продают стеклянные бусы. Для этого мало держать высокие таможенные пошлины и ждать, что китайцы сами вдруг соизволят построить свои заводы в России. Да, для них потенциальная емкость российского авторынка в 1—1,5 млн. машин в год тоже интересна. Но только как «факультатив». Поскольку один лишь их домашний рынок — 27 млн. машин в год. А еще есть рынки арабских стран, Европы, Азии… На России для них свет клином не сошелся уж точно. И если мы хотим ездить не на праворульных «бэушках» и «золотых» LADA, а на нормальных и не дорогих машинах, надо срочно создавать для китайского автопрома по-настоящему привлекательные условия для локализации. Но на данный момент особого энтузиазма в этом направлении у российских чиновников, с которыми встречаюсь, я не обнаруживаю, — подчеркнул в эксклюзивном интевью порталу «АвтоВзгляд» глава РОАД.