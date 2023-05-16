Шанхайский барс: почему власть против бюджетных машин для россиян

Так, например, многие знатоки российского авторынка не учитывают, что «фишка» автосалонов, проводимых в Шанхае, заключается в «специализации» на электромобилях, беспилотниках и прочих инновациях в автопроме. А россиянам сейчас явно не до этих прорывных материй: нам бы побольше современных, но дешевых авто с традиционными ДВС. Российскому автобизнесу на этом моторшоу «ловить» сейчас было явно нечего. Да и вообще отечественный запрос на машину «дешево и сердито» звучит для китайских промышленников слегка не в кассу.

Дело в том, что сейчас в КНР средняя по стране(!) зарплата находится на уровне 110 000 рублей в месяц (если пересчитать из юаней). А у нас лишь в Москве такая заплата считается средней, вся остальная Россия живет куда скромнее. Со своим высоким уровнем дохода китайцы предпочитают автомобили побогаче, «бюджетка» среди них особой популярностью не пользуется. Хотя и такие авто там тоже выпускают. Но вот доехать до российского потребителя, увы, не могут.