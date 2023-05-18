Всем на зависть: в Россию привезли необычную Skoda Octavia

Главное отличие Skoda Octavia Pro от обычной «Окташки» — это, конечно, габариты. Машина растянулась до 4753 мм в длину (для сравнения: у «российского» лифтбэка это 4689 мм), а ее колесная база выросла до 2730 мм. Кроме того, у нее иное оформление экстерьера — другие бамперы, диффузор, больше хромированных деталей. А в салоне — мультимедийка с увеличенным до 12,1 дюйма тачскрином.

Что же касается силовых агрегатов, то Skoda Octavia Pro, предложенная на одном из автомобильных классифайдов, оснащена 1,4-литровым мотором на 150 сил и семиступенчатым «роботом». В списке оборудования — 18-дюймовые «катки», кожаная отделка салона, панорамная крыша, круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев передних кресел и зеркал, а также куча «безопасных» опций.

Судя по описанию в объявлении, удлиненная «Октавия» еще не доехала до России, так что потенциальным покупателям придется подождать. Кстати сказать, в Китае эта модель даже в топовом исполнении предлагается за 154 900 юаней, то есть за 1 770 000 рублей по текущему курсу. Получается, дилеры, работающие по «серой» схеме, накручивают цену в два раза.