Пять бюджетных иномарок, которые могут «убить» новую LADA Vesta NG

И это несмотря на то, что продажи обновленного флагмана тольяттинского бренда начнутся в течение ближайших пары недель. Ведь именно на весну текущего года был запланирован ее запуск на рынок. Некоторым шоком для потенциальных покупателей стал недавний «слив» дилерской информации о том, что седаны поступят в продажу по цене 1,6—1,7 млн. рублей. АВТОВАЗ яростно опроверг просочившиеся в СМИ цифры и пообещал, что стоимость Vesta NG будет гораздо ниже, но не уточнил насколько.

В последние дни поползли слухи о прайсе, стартующем от 1,2 млн. рублей, но на данный момент подтверждения они не получили. В этой связи портал «АвтоВзгляд» подобрал пять прямых конкурентов LADA Vesta NG в ожидаемом ценовом диапазоне, которые уже присутствуют или, как и детище АВТОВАЗа вот-вот появятся на отечественном рынке.

В этом списке имеет смысл упомянуть китайскую модель BAIC U5 Plus. Этот седан начал сходить со сборочного конвейера калининградского «Автотора», а его продажи должны начаться до конца июня текущего года. Машина комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л. с. и двумя вариантами КП — 5-ступенчатой «механикой» либо вариатором. Цена стартует со все тех же 1,7 млн. рублей за вариант с МКП. В топовой комплектации седан будет стоить около 1,9 млн.