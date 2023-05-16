Пять бюджетных иномарок, которые могут «убить» новую LADA Vesta NG

И это несмотря на то, что продажи обновленного флагмана тольяттинского бренда начнутся в течение ближайших пары недель. Ведь именно на весну текущего года был запланирован ее запуск на рынок. Некоторым шоком для потенциальных покупателей стал недавний «слив» дилерской информации о том, что седаны поступят в продажу по цене 1,6—1,7 млн. рублей. АВТОВАЗ яростно опроверг просочившиеся в СМИ цифры и пообещал, что стоимость Vesta NG будет гораздо ниже, но не уточнил насколько.
В последние дни поползли слухи о прайсе, стартующем от 1,2 млн. рублей, но на данный момент подтверждения они не получили. В этой связи портал «АвтоВзгляд» подобрал пять прямых конкурентов LADA Vesta NG в ожидаемом ценовом диапазоне, которые уже присутствуют или, как и детище АВТОВАЗа вот-вот появятся на отечественном рынке.
В этом списке имеет смысл упомянуть китайскую модель BAIC U5 Plus. Этот седан начал сходить со сборочного конвейера калининградского «Автотора», а его продажи должны начаться до конца июня текущего года. Машина комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л. с. и двумя вариантами КП — 5-ступенчатой «механикой» либо вариатором. Цена стартует со все тех же 1,7 млн. рублей за вариант с МКП. В топовой комплектации седан будет стоить около 1,9 млн.
Кому не хочется ждать, могут уже прямо сейчас купить, например, Jetta VA3. Марка Jetta — суббренд Volkswagen для китайского рынка. VA3 — модель, аналогичная по ТТХ всем известному в России VW Polo. Автомобиль везут по схемам параллельного импорта из Поднебесной. Вариант с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 112 л. с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией вполне можно приобрести за 1,65 млн. рублей.
Говоря об относительно бюджетных машинах, невозможно обойти стороной одого из самых доступных на данный момент «китайцев» в России: Haval Jolion. Его цена стартует с чуть более высокой планки, — 1,9 млн. рублей. Но тут речь идет уже не о седане, а о более «престижном» кузове кроссовера. И мотор у «Жульена» помощнее будет — 143л.с. Привод в этой стартовой комплектации будет только передним, а КП — шестиступенчатая «механика».
Среди «бюджетников», представленных сейчас на отечественном рынке, нельзя не упомянуть «иранцев». Например, седан Iran Khodro Dena+ предлагается дилерами примерно за 1,5 млн. рублей. При этом у машины под капотом стоит 1,7-литровый «движок» мощностью 150 л. с., а сама она очень неплохо укомплектована: круиз-контроль, камера заднего вида, кондиционер…
Еще более доступной считается модель JAC S3. Этот китайский псевдокроссовер предлагают покупателям по цене от 1,4 млн. рублей. У него 1,6-литровый 109-сильный бензиновый «движок» и 6-ступенчатая «механика» в базовой комплектации. В «топе» модель оснащена вариаторной трансмиссией, и все удоволствие — от 1,6 «лямов». Рискнете?..