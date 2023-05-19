АВТОВАЗ может вернуть на конвейер лифтованный седан LADA Vesta

Как передает паблик Avtograd News во «ВКонтакте», единичные экземпляры лифтованных «Вест» собрали еще в апреле, а теперь модель сходит с конвейера более крупными партиями — «в достаточном количестве». С чем связаны подобные изменения, не уточняется.

Напомним, что во время официального старта производства Vesta NG заводчане анонсировали только три версии — обычные седан и универсал, а также «пятидверку» Vesta SW Cross.

Предположим, что маркетологи все же решили максимально расширить предложение, поскольку рынок сейчас крайне дефицитный. Значит, можно ожидать спрос на все модификации тольяттинского флагмана. Вероятно и то, что LADA Vesta Cross, получит только дорогие комплектации, что сделает ее довольно небюджетной.