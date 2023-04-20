Можно ли заливать минеральное масло в современный мотор

Для старого двигателя нужен один лубрикант, а для наддувного «сердца» с непосредственным впрыском — другой. Так утверждает большинство экспертов и продавцов в автомагазинах. Тем не менее, граждане не спешат выкладывать за расходники большие деньги. И тут на помощь приходит «минералка».
Действительно, она все еще довольно сильно распространена. Ее широко используют в машинах с приличным пробегом. Реальный предел качества таких продуктов по стандарту API — SL. А если судить по классу вязкости, то порог между «минералкой» и «синтетикой» проходит на уровне 10W40. При этом 0W может быть только «синтетика», а вот 10 или 15W вполне подойдет и «минералка».
Дальше хорошо бы посмотреть на допуски производителей. Одобрения Mercedes-Benz, BMW, Renault, Ford, Cummins и так далее можно найти даже на канистрах, произведенных в России. Главное — внимательно изучить этикетку, а не выбирать бренд.
После изучаем конструкцию двигателя именно вашего автомобиля. Здесь — Сеть в помощь. Не секрет, что даже если машина новая, ее силовой агрегат по технической части корнями может уходить в начало 2000-х годов. Раз так, то в нем конструктивно заложены большие зазоры. В такой смело можно лить «минералку». Более того — даже нужно. Ведь только тогда маслонасос создаст нужное давление, а защитная пленка будет достаточной толщины.
Что касается наддувных «сердец», то здесь надо быть осторожнее. Ведь они отличаются узкими масляными каналами, да и нагрузки на них выше, особенно летом. Однако «минералку» можно заливать и сюда, но тогда интервал ТО надо сократить до 5000 км, и каждый раз использовать промывку двигателя, дабы прочистить эти самые масляные каналы. Получается, что игра не стоит свеч. Реальной экономии не будет, а риск снизить ресурс мотора увеличится. Так что турбоагрегат требует только хорошей синтетики. Использовать что-то иное можно лишь в крайних случаях. Скажем, если надо дотянуть до сервиса.