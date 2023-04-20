Можно ли заливать минеральное масло в современный мотор

Для старого двигателя нужен один лубрикант, а для наддувного «сердца» с непосредственным впрыском — другой. Так утверждает большинство экспертов и продавцов в автомагазинах. Тем не менее, граждане не спешат выкладывать за расходники большие деньги. И тут на помощь приходит «минералка».

Действительно, она все еще довольно сильно распространена. Ее широко используют в машинах с приличным пробегом. Реальный предел качества таких продуктов по стандарту API — SL. А если судить по классу вязкости, то порог между «минералкой» и «синтетикой» проходит на уровне 10W40. При этом 0W может быть только «синтетика», а вот 10 или 15W вполне подойдет и «минералка».

Дальше хорошо бы посмотреть на допуски производителей. Одобрения Mercedes-Benz, BMW, Renault, Ford, Cummins и так далее можно найти даже на канистрах, произведенных в России. Главное — внимательно изучить этикетку, а не выбирать бренд.