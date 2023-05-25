Баварцы рассказали, чем удивит покупателей новая BMW 5-й серии

Что касается «комфортных» и «безопасных» опций, то их у «восьмой» BMW 5-й серии столько, что проще перечислить то, чего в списке оборудования не найти. Посему выделим лишь самое любопытное и новое. А именно — персональное световое приветствие для рулевого, возможность отпирать/запирать двери и запускать мотор с помощью смартфона или «умных» часов, доступ к потоковому видео и даже играм.

В некоторых странах будет доступен и продвинутый комплекс Driving Assistant Professional с электронным помощником при движении по магистралям Highway Assistant. Разумеется, он способен удерживать автомобиль в выбранной полосе, соблюдать дистанцию до впереди идущих машин, перестраиваться по команде водителя. Причем отдавать эту самую команду можно как при помощи рычажка поворотника, так и глазами — надо лишь посмотреть в «нужное» боковое зеркало.

Остается добавить, что продажи новой BMW 5-й серии стартуют грядущей осенью. В Россию модель восьмого поколения официально поставлять не будут (баварцы заморозили отгрузки в нашу страну сразу после начала тех самых событий). Однако можно с уверенностью предположить, что сменившая генерацию «пятерка» приедет в Необъятную по «серой» схеме. По крайней мере, текущее поколение сейчас так и продается — по цене от 6 до 12,5 млн. рублей.