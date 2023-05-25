Баварцы рассказали, чем удивит покупателей новая BMW 5-й серии

Так, покупателям предложат три бензиновые версии новой BMW 5-й серии (на 208, 258 и 381 л. с.), дизельную (на 197 л. с.), две гибридные (299 и 489 сил), а также две полностью электрические (340 и 601 л. с.) — чисто «зеленые» модификации i5 появились у «пятерки» впервые. Обеим положена 81,2-киловаттчасная батарея: базовая i5 eDrive40 может пройти на одном заряде аккумулятора до 582 км, а старшая i5 M60 xDrive — до 516 км.
Все автомобили располагают адаптивными LED-фарами, рулевым механизмом с переменным передаточным отношением, колесными дисками 18 или 19 диаметра. За дополнительную же плату можно оснастить машину заниженной спортивной подвеской, адаптивными амортизаторами, системами полноуправляемого шасси и подавления кренов.
Что касается «комфортных» и «безопасных» опций, то их у «восьмой» BMW 5-й серии столько, что проще перечислить то, чего в списке оборудования не найти. Посему выделим лишь самое любопытное и новое. А именно — персональное световое приветствие для рулевого, возможность отпирать/запирать двери и запускать мотор с помощью смартфона или «умных» часов, доступ к потоковому видео и даже играм.
В некоторых странах будет доступен и продвинутый комплекс Driving Assistant Professional с электронным помощником при движении по магистралям Highway Assistant. Разумеется, он способен удерживать автомобиль в выбранной полосе, соблюдать дистанцию до впереди идущих машин, перестраиваться по команде водителя. Причем отдавать эту самую команду можно как при помощи рычажка поворотника, так и глазами — надо лишь посмотреть в «нужное» боковое зеркало.
Остается добавить, что продажи новой BMW 5-й серии стартуют грядущей осенью. В Россию модель восьмого поколения официально поставлять не будут (баварцы заморозили отгрузки в нашу страну сразу после начала тех самых событий). Однако можно с уверенностью предположить, что сменившая генерацию «пятерка» приедет в Необъятную по «серой» схеме. По крайней мере, текущее поколение сейчас так и продается — по цене от 6 до 12,5 млн. рублей.