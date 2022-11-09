Почему опасно покупать трехлетний BMW 5-й серии

«Пятерка» в кузове G30 — уже седьмое поколение модели. Машина встала на конвейер в 2016 году, а в 2020 году ее планово обновили. То есть — автомобиль свежий, но уже немало экземпляров перешли в разряд б/у.
На основании отзывов, размещенных в Сети, можно сделать вывод, что яркий представитель премиума часто преподносит как мелкие неприятные сюрпризы, так и серьезные проблемы. Например, в холода кратно увеличивается количество «сверчков» в салоне. Многих это раздражает. Если в крыше есть люк, то зимой он скрипит, двигается с заеданием или вовсе может не открыться. Надо ли говорить, что поломка люка — история разорительная. Наконец, на глянцевом покрытии вокруг селектора «автомата» мгновенно появляются мелкие царапины и салон теряет товарный вид. К сожалению, с этим ничего не поделать.
В ходовой части отметим проблемы с передними амортизаторами. Были случаи, когда они выходили из строя на пробеге уже 10 000 километров. Их меняли по гарантии, так что покупателям подержанных «пятерок» это нужно знать, потому как подобное может повториться.
У «пятерки» целая гамма силовых агрегатов, но мы расскажем о самых популярных. Так, 2-литровый бензиновый двигатель B48B20 страдает тем, что у него начинают «плавать» обороты. Корень проблемы — вышедший из строя датчик массового расхода воздуха. А еще может забиться грязью клапан EGR и автомобиль начнет глохнуть на холостом ходу.
«Дизель» B47D20 страдает износом цепи ГРМ. Поскольку цепь установлена с обратной стороны мотора, ее замена может буквально оставить владельца без штанов. А на пробегах за 70 000 км вероятен разрыв шкива коленвала. Дело в том, что он изготовлен из резины, потому срок службы сильно ограничен.
Наконец, владельцы BMW любят нажать на газ. А еще им мало штатной отдачи двигателя, потому они нередко чипуют свои машины. То есть, меняют штатную программу управления силовым агрегатом. От этого повышается мощность и крутящий момент. Однако растет и потребление топлива. А при регулярных нагрузках увеличится расход масла на угар. Все это придется «расхлебывать» новому владельцу. Поэтому мы бе не советовали выбирать седан, который прошел через руки тюнеров.