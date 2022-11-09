Почему опасно покупать трехлетний BMW 5-й серии

«Пятерка» в кузове G30 — уже седьмое поколение модели. Машина встала на конвейер в 2016 году, а в 2020 году ее планово обновили. То есть — автомобиль свежий, но уже немало экземпляров перешли в разряд б/у.

На основании отзывов, размещенных в Сети, можно сделать вывод, что яркий представитель премиума часто преподносит как мелкие неприятные сюрпризы, так и серьезные проблемы. Например, в холода кратно увеличивается количество «сверчков» в салоне. Многих это раздражает. Если в крыше есть люк, то зимой он скрипит, двигается с заеданием или вовсе может не открыться. Надо ли говорить, что поломка люка — история разорительная. Наконец, на глянцевом покрытии вокруг селектора «автомата» мгновенно появляются мелкие царапины и салон теряет товарный вид. К сожалению, с этим ничего не поделать.

В ходовой части отметим проблемы с передними амортизаторами. Были случаи, когда они выходили из строя на пробеге уже 10 000 километров. Их меняли по гарантии, так что покупателям подержанных «пятерок» это нужно знать, потому как подобное может повториться.