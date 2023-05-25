Конец Kia в России: корейцы все же легли под США

Совсем недавно мы с упованием смотрели на корейских автопроизводителей. Hyundai и Kia оставались единственными из технически продвинутых и пользующихся безусловным доверием покупателя брендов на российском рынке. Производство они вроде бы остановили, но завод в Петербурге странным образом продолжал работать. Обслуживание автомобилей не прерывалось, поезда с запчастями регулярно прибывали в РФ.
Надежды уплывают вдаль
Все это давало некоторую надежду, пусть и слабую, что хитрецы из Страны утренней свежести не мытьем, так катаньем превозмогут давление США и добьются от них разрешения на возобновление нормальных отношений с Россией, о чем в свое время писал «АвтоВзгляд». Однако чем дальше, тем больше крепнет предчувствие, что ковшик все-таки сломается.
Заокеанские «друзья» насели на Южную Корею всерьез. Вот уже и ее президент Юн Сок Ель допустил в перспективе возможность военной помощи Украине, хотя раньше руководство страны с негодованием отметало даже намеки на это. Следом за не очень дружественным жестом в нашу сторону корейское министерство торговли расширило экспортные санкции против России.
Под них, помимо прочего, подпадают детали для автомобилей дороже $50 000 и полупроводники. Правительство намеревается также ужесточить экспортный контроль и следить за тем, чтобы Москва и Минск не получали через третьи государства корейские товары двойного назначения. По отдельности все телодвижения «южан» вроде бы не производят впечатления резких демаршей, однако тенденция вырисовывается отчетливо. В общем, приехали.
Конечная! Просьба освободить вагоны!
На то, что поезд российско-корейской дружбы прибыл на конечную станцию, указывают и геополитические ориентиры компании Kia. Ее руководители с гордостью объявляют, что продажи автомобилей марки растут на внутреннем рынке Южной Кореи, где в 2022 году было реализовано 541 068 машины, а также в США (654 554 штук) и Европе (542 423 единицы).
Все, стоп. Про Россию и Китай — отдельно. Оказывается, там продажи постоянно находятся на низком уровне по разным причинам, в первую очередь — геополитическим. По крайней мере, честно — без всяких там ссылок на разрушенные логистические цепочки.
А между прочим, российский рынок был не самым бесполезным для Kia и Hyundai. В 2021 году они продали нашим согражданам ни много ни мало 205 тысяч авто, а мощностей у них вполне хватало и на 370 тысяч. Про Китай и говорить нечего. Но корейцы выбрали другое направление — в Европу, где их не очень-то и ждут.
Тем не менее, руководство компании упорно стремится именно туда и называет европейский рынок основой глобального успеха своего бизнеса, хотя там реализуется менее пятой части от ежегодного производимых Hyundai Motor Group трех миллионов машин. Компанию совершенно не пугает сбрендившая на «зеленых» технологиях Еврокомиссия.
Руководство Hyundai отдает себе отчет в том, что вопреки обрушившейся на головы потребителей пропаганде, эти головы не очень-то готовы платить за дорогущие игрушки из собственного кармана. При этом стоимость электромобильных технологий настолько высока, что производство электромобилей убыточно для автомобилестроителей даже при наличии государственных стимулов поддержания продаж.
Голову в петлю
Тем не менее, корейцы пренебрегают спокойной и вменяемой Россией, где их бизнесу ничего не угрожает, и охотно суют голову в петлю. Хо Сун Сон, президент и генеральный директор Kia, объявил о намерении расширять продажи экологически чистых транспортных средств, включая BEV, подключаемые гибридные электромобили PHEV и гибридные электромобили на электротяге HEVS. Kia Motors увеличит их долю с нынешних 17% до 52% к 2030 году.
…Ну, дай корейцам Бог здоровья и жениха хорошего. А мы распрощаемся с ними с большим сожалением — последний десяток лет они, говоря без всякого ерничания, несли нашим водителям радость.