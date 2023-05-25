Конец Kia в России: корейцы все же легли под США

Совсем недавно мы с упованием смотрели на корейских автопроизводителей. Hyundai и Kia оставались единственными из технически продвинутых и пользующихся безусловным доверием покупателя брендов на российском рынке. Производство они вроде бы остановили, но завод в Петербурге странным образом продолжал работать. Обслуживание автомобилей не прерывалось, поезда с запчастями регулярно прибывали в РФ.

Надежды уплывают вдаль

Все это давало некоторую надежду, пусть и слабую, что хитрецы из Страны утренней свежести не мытьем, так катаньем превозмогут давление США и добьются от них разрешения на возобновление нормальных отношений с Россией, о чем в свое время писал «АвтоВзгляд». Однако чем дальше, тем больше крепнет предчувствие, что ковшик все-таки сломается.

Заокеанские «друзья» насели на Южную Корею всерьез. Вот уже и ее президент Юн Сок Ель допустил в перспективе возможность военной помощи Украине, хотя раньше руководство страны с негодованием отметало даже намеки на это. Следом за не очень дружественным жестом в нашу сторону корейское министерство торговли расширило экспортные санкции против России.