Россияне ринулись активно скупать полноприводные кроссоверы Omoda C5

По ифнормации российского офиса Omoda, каждый третий реализованный на рынке кроссовер c шильдиком С5 — полноприводный. Это подтверждают и данные аналитического агентства «Автостат». Так, в мае 2023 года доля AWD составила 34,5% от общего объема продаж модели. А если сравнивать понедельно, то этот показатель варьировался от 31% до 37%.

Стоит добавить, что за несколько месяцев после запуска свежеиспеченной марки в России, продукция Omoda попала в ТОП−5 самых востребованных легковушек на рынке. Скажем больше: по показателю динамики продаж бренд завоевал абсолютное лидерство среди всех китайских производителей, представленных в нашей стране.

Кстати сказать, осенью линейку Omoda C5 пополнит электрическая версия EV. Но и это не единственная новинка, приготовленная китайцами для нашего брата. Подробнее о будущих премьерах порталу «АвтоВзгляд» рассказал глава российского представительства марки Виктор Нащанский: узнать о них можно здесь.