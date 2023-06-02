Глава Минпромторга назвал сроки начала выпуска новой «Волги» на ГАЗе

— Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени — в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю, — сообщил г-н Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о видах на возобновление выпуска легковушек марки «Волга» на ГАЗе.

По его словам, производство может быть налажено по тем же принципам, что и выпуск «Москвичей» на мощностях бывшего завода Renault в Москве. То есть с привлечением партнера. Скорее всего в этой роли выступит какой-нибудь автопроизводитель из Поднебесной. Под брендом «Москвич», как известно, собирают автомобили китайской марки JAC, оснащая их шильдиками отечественной марки.

Иными словами, речь идет о загрузке мощностей на ГАЗе, освободившихся после ухода из России компании Volkswagen. Горьковский автозавод занимался промсборкой нескольких моделей немецкого бренда. В данный момент ГАЗ, по словам Мантурова, рассматривает четыре компании-претендента для организации производства на бывших «фольксвагеновских» мощностях.

При этом министр утверждает, что речь идет не о промсборке чужих моделей авто, а об организации на ГАЗе полноценного совместного производства, контролируемого российской стороной.