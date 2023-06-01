Минпромторг решил отучить российский автопром от китайских комплектующих: КамАЗ против

Правительство давным давно сделало «утилизационный сбор» и «степень локализации» инструментом, загонявшим мировых автогигантов на территорию нашей страны. Чем выше локализация, тем меньше автопромышленник тратит средств на утилизационный сбор в пользу государства — в конечном счете.

Для понимания порядка цифр скажем, что для новой легковушки с объемом мотора 1—2 литра размер утильсбора равен 178 000 рублей. Для авто с 2—3-литровым мотором — более 280 000 рублей и так далее. Эти суммы поставщик автомобилей (импортер или производитель) вынужден закладывать в конечную стоимость своего товара, теряя ценовые преимущества перед конкурентами.

Мипромторг считает степень локализации производства автомобиля в баллах. Набрал автозавод на какой-то из своих моделей 2500 баллов — государство вернет ему утилизационный сбор за нее целиком. До последнего времени больше всего этих самых баллов производство могло получить за счет самостоятельной штамповки кузовных деталей, их сварки, окраски и прочего.

Но когда из-за санкций начался уход из России поставщиков автокомпонентов вдруг выяснилось, что высоколокализованный окрашенный кузов с отечественными колесами и салонными ковриками в полноценную машину превратиться не может. Потому что к нему нужен еще и двигатель, и КП, и электроника, и куча прочих «мелочей». Наличие которых жестко «завязано» на импорт.