Россияне стали активнее избавляться от электромобилей

Несмотря на все ухищрения властей, россияне по-прежнему относятся к электромобилям с большой опаской, что, впрочем, и понятно: пусть в крупных городах инфраструктура мало-помалу и развивается, но в целом наша страна пока к «зеленому» транспорту не готова. И вряд ли в ближайшие годы будет.

Быть может, именно поэтому наши сограждане, рискнувшие в свое время приобрести «электричку», спешат от «технологически продвинутого» транспортного средства поскорее избавиться. За последние пять месяцев доля «зеленого» сегмента увеличилась с 0,2 до 0,4% от общего числа объявлений о продаже «бэушек». Хотя не исключено, что этому поспособствовало развитие «серого» импорта: многие авто, прибывающие из-за границы, имеют пусть и небольшой, но все же пробег, а потому попадают именно в «подержанный» зачет.

Как бы то ни было, а лидером по числу объявлений в сервисе «Авито Авто» является Nissan Leaf (средняя цена — 720 000 рублей): на него приходится 22,8% всех предложений. Второе место у Tesla Model 3 (3 599 000 целковых) — доля в 6,9%, а третье у Volkswagen ID.4 (3 600 000 ₽) — 4,9%. Следом идут Zeekr 1 (5 800 000 ₽; 4,1%) и Tesla Model Y (5 380 000 ₽; 3,9%). В первую десятку также попали Volkswagen ID.6 Crozz, Tesla Model S, Hongqi E-HS9, Tesla Model X и BMW iX.