Дорого-небогато: над авторынком России нависла угроза немыслимого подорожания

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Российские автовладельцы постепенно свыкаются с мыслью, что новый автомобиль, в особенности — иномарка, неуклонно превращается в свидетельство сумасшедших доходов его владельца. И уже самое ближайшее будущее может окончательно зафиксировать это статус-кво.
Максим Строкер

Если кто-то думает, что прошлый год и начало текущего стали худшими для отечественного авторынка, можем вас заверить: окружающая действительность имеет в своем арсенале еще много-много кринжатины.

Причем мы даже теоретически не в состоянии как-то увернуться уже не от «цветочков» текущего положения дел, а от самых настоящих «волчьих ягодок», готовых посыпаться нам на голову в ближайшие месяцы. Для рядового автомобилиста это выразится в том, что даже самая простенькая легковушка, мимо которой еще пару лет назад он прошел бы не оборачиваясь, в скором времени имеет все шансы подорожать чуть ли не до уровня нынешних полупремиальных «китайцев».

Всему виной гримасы макроэкономики. В частности — весьма печальные для российского бюджета последствия мирового экономического кризиса, связанного с «отрыжками» нашей СВО. А плюс к этому — особенности функционирования китайского финансового рынка, так же сулящие отечественным автолюбителям мало приятного.

Неожиданный поворот? Так давайте впишемся в него с помощью очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», с которым можно познакомиться здесь.

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7 июня 2023
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