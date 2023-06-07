Дорого-небогато: над авторынком России нависла угроза немыслимого подорожания

Если кто-то думает, что прошлый год и начало текущего стали худшими для отечественного авторынка, можем вас заверить: окружающая действительность имеет в своем арсенале еще много-много кринжатины.
Причем мы даже теоретически не в состоянии как-то увернуться уже не от «цветочков» текущего положения дел, а от самых настоящих «волчьих ягодок», готовых посыпаться нам на голову в ближайшие месяцы. Для рядового автомобилиста это выразится в том, что даже самая простенькая легковушка, мимо которой еще пару лет назад он прошел бы не оборачиваясь, в скором времени имеет все шансы подорожать чуть ли не до уровня нынешних полупремиальных «китайцев».
Всему виной гримасы макроэкономики. В частности — весьма печальные для российского бюджета последствия мирового экономического кризиса, связанного с «отрыжками» нашей СВО. А плюс к этому — особенности функционирования китайского финансового рынка, так же сулящие отечественным автолюбителям мало приятного.
Неожиданный поворот? Так давайте впишемся в него с помощью очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», с которым можно познакомиться здесь.