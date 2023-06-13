5 самых востребованных кроссоверов на российском рынке

Безусловно, объемы автопродаж пока далеки от уровня 2021 года. Однако в условиях нескончаемого кризиса рынок таки оживился. Скажем спасибо запуску локальных машиностроительных площадок, а также «атаке» китайских брендов. Собственно, «китайцы» и исконно русская LADA в мае 2023 года и возглавили рейтинг самых популярных моделей в сегменте SUV.
Бестселлером среди кроссоверов на российском рынке стал пустивший свои корни на заводе под Тулой «паркетник» Haval Jolion, разошедшийся тиражом немногим меньше 4000 экземпляров. Продажи модели выросли в 6,5 раз. А ведь месяцем ранее китайский SUV занимал лишь третью строчку в ТОП−5 самых популярных «кроссов», пропустив вперед отечественную LADA Niva Travel и «поднебесный» Geely Coolray.
Последний, к слову, в апреле оказался самым продаваемым кроссовером в стране. Согласно отчету специалистов агентства «Автостат», «Кулрей» увеличил объемы реализации аж в 17 раз. В мае же «китаец» завоевал признание 3500 человек, улучшив показатели в 8,3 раза. Отчасти это объясняется тем, что «серые» дилеры уже везут в Россию освеженную модель в то время, как официальные продавцы по-прежнему торгуют машинами дореформенной версии.
Замыкает тройку лидеров российская LADA Niva Travel — универсальный внедорожник, переживший обновление и получивший ряд антисанкционных компонентов. Так, по итогам мая АВТОВАЗ смог пристроить более 3200 авто, что без малого в четыре раза увеличило продажи нестареющей тольяттинской модели. А на четвертной позиции разместился еще один «китаец» в лице кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max, за который рублем проголосовали свыше 3100 отечественных покупателей.
Венчает ТОП−5 наиболее востребованных SUV в России классическая LADA Niva Legend. Автомобиль выбрали 2700 потребителей, что позволило «Ниве» улучшить результаты продаж на колоссальные 523%. Еще бы, ведь вазовский «динозавр» обладает завидными внедорожными повадками, а вместе с тем неприхотлив в эксплуатации и неприлично дешев в обслуживании. Между тем, волжане — не прошло и века! — уже задумались о новом поколении Niva, которая должна ворваться на рынок в недалеком будущем.