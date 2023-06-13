5 самых востребованных кроссоверов на российском рынке

Безусловно, объемы автопродаж пока далеки от уровня 2021 года. Однако в условиях нескончаемого кризиса рынок таки оживился. Скажем спасибо запуску локальных машиностроительных площадок, а также «атаке» китайских брендов. Собственно, «китайцы» и исконно русская LADA в мае 2023 года и возглавили рейтинг самых популярных моделей в сегменте SUV.

Бестселлером среди кроссоверов на российском рынке стал пустивший свои корни на заводе под Тулой «паркетник» Haval Jolion, разошедшийся тиражом немногим меньше 4000 экземпляров. Продажи модели выросли в 6,5 раз. А ведь месяцем ранее китайский SUV занимал лишь третью строчку в ТОП−5 самых популярных «кроссов», пропустив вперед отечественную LADA Niva Travel и «поднебесный» Geely Coolray.

Последний, к слову, в апреле оказался самым продаваемым кроссовером в стране. Согласно отчету специалистов агентства «Автостат», «Кулрей» увеличил объемы реализации аж в 17 раз. В мае же «китаец» завоевал признание 3500 человек, улучшив показатели в 8,3 раза. Отчасти это объясняется тем, что «серые» дилеры уже везут в Россию освеженную модель в то время, как официальные продавцы по-прежнему торгуют машинами дореформенной версии.