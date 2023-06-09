Прыг-скок: почему к концу года машины в России могут сильно подешеветь

Наверняка вы замечали, что как-то оно все ни шатко ни валко устаканивается в окружающем мире: регулярно предсказываемых ужасных экономических катастроф с обвалами всего и вся не происходит. Для настоящих потрясений нужны эпичные события масштаба начала украинской СВО

Вот и сейчас, когда курс доллара перевалил через отметку 83 рубля и устремился к новым антирекордам такого рода, изо всех щелей полезла прогнозная экономическая чернуха. Ведь дешевеющий рубль по старинной русской традиции ассоциируется с подорожанием у нас всего и вся. Автодилеры в подобных ситуациях «под шумок» еще и взвинчивают цены на машины до уровней, не объяснимых даже с точки зрения взлета валютных котировок.

На самом деле не стоит поддаваться соблазну впасть в сиюминутную долларовую безнадегу по поводу будущего. Чтобы убедиться в этом, достаточно не суетиться и вспомнить о целом наборе факторов, которые медленно но верно могут вернуть доллар к цене в 70 (а то и 65!) рублей уже к концу 2023-го.

У рубля вообще есть масса предпосылок для укрепления на горизонте текущего года. Во-первых, благодаря тому, что с апреля налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников стал рассчитываться по-новому. Не вдаваясь в экономические дебри скажем, что в итоге экспортеры будут вынуждены платить все больше и больше налогов.