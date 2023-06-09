Прыг-скок: почему к концу года машины в России могут сильно подешеветь

Наверняка вы замечали, что как-то оно все ни шатко ни валко устаканивается в окружающем мире: регулярно предсказываемых ужасных экономических катастроф с обвалами всего и вся не происходит. Для настоящих потрясений нужны эпичные события масштаба начала украинской СВО
Вот и сейчас, когда курс доллара перевалил через отметку 83 рубля и устремился к новым антирекордам такого рода, изо всех щелей полезла прогнозная экономическая чернуха. Ведь дешевеющий рубль по старинной русской традиции ассоциируется с подорожанием у нас всего и вся. Автодилеры в подобных ситуациях «под шумок» еще и взвинчивают цены на машины до уровней, не объяснимых даже с точки зрения взлета валютных котировок.
На самом деле не стоит поддаваться соблазну впасть в сиюминутную долларовую безнадегу по поводу будущего. Чтобы убедиться в этом, достаточно не суетиться и вспомнить о целом наборе факторов, которые медленно но верно могут вернуть доллар к цене в 70 (а то и 65!) рублей уже к концу 2023-го.
У рубля вообще есть масса предпосылок для укрепления на горизонте текущего года. Во-первых, благодаря тому, что с апреля налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников стал рассчитываться по-новому. Не вдаваясь в экономические дебри скажем, что в итоге экспортеры будут вынуждены платить все больше и больше налогов.
Эти платежи государство принимает в рублях. Соответственно, нефтяники бстанут продавать на бирже все больше валюты. Во-вторых, с 7-го июня Минфин увеличил объем закупок (опять же за валюту) рублей на бирже с 2 до 3,7 млрд. ежедневно. Что создает предпосылки для повышения обменных курсов рубля.
Объективные макроэкономические данные свидетельствуют, что российская экономика прошла свой пик падения еще в конце прошлого года и продолжает сейчас расти. Это в любой стране действует живительно на курс нацвалюты. Кроме того, от серьезного долговременного падения рубль удерживает остающаяся на низком уровне инфляция в стране. Пока Центробанк ее удерживает около существующих значений, ничего кардинально плохого с курсом рубля не произойдет.
Далее надо упомянуть запущенный властями механизм замедления оттока капитала из страны. С недавних пор введены суточные лимиты на покупку валюты компаниями, уходящими с российского рынка.
Если в мировой экономике или в России не случится чего-то экстрамерзкого, то по разным оценкам отечественная валюта может подняться к началу 2024-го до уровней выше 70 рублей за доллар. Вплоть до 65 рублей за «американца». Понятно, что после этого первое время автоторговцы будут «рубить бабло», удерживая розничные цены на машины на прежних уровнях. Но долго это не продлится: конкуренция заставит снижать цены. Короче говоря, есть все основания ожидать, что в начале 2024 стоимость новых машин поползет вниз.