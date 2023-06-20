Полная финансовая блокада: Китай утроил поставки легковых автомобилей в Россию

Прошедший Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) раскрыл некоторые карты минувшего года и слегка разогнал информационную облачность над реальной картиной российского рынка. Безусловно, противостояние коллективному Западу — простите уж за «штамп», но точнее не выразиться — было, мягко говоря, непростым, никуда не делось и скоро не рассосется. Однако за 15 месяцев действительность «на земле» в корне изменилась.

Ушли многие, но большинство осталось. И если некоторые дистрибьюторы впали в анабиоз, то другие продолжают активно работать. Да, новые машине не поставляют, но с запчастями и расходными материалами более-менее порядок навели. Главные «хэдлайнеры» теперь — китайцы. Они нарастили поставки легковых автомобилей в три раза, а грузовой техники, внимание, в 8 раз. Восемь раз! Цифры привел ВРИО главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости.

Сила китайской промышленности и ее привлекательность прямо сейчас — тандем скорости и объема. Готовы поставлять завтра и в нужном количестве. Адаптировать для России и добавлять опции? Без проблем. Причем не в следующем поколении, а через месяц. Впрочем, роль второй стороны взаимовыгодного соседства приуменьшать не стоит: товар нужно из чего-то производить, а потом еще и куда-то продавать. Партнеры зарабатывают, только действуя вдвоем. И тут, как говорится, win-win. Чего никак не скажешь о европейской экономике.