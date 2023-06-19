Мода в стиле Casual: тест-драйв нового седана Omoda S5

После знакомства с первопроходцем Omoda в лице кроссовера С5, который привлекает неординарным футуристичным дизайном и космическим салоном, седан S5 не кажется чем-то выдающимся. Фасад украшен россыпью «бриллиантов», аккуратно разложенных на «гриле», а корма вызывает ностальгию по Toyota Corolla.
Графика светотехники и прочие дизайнерские метаморфозы порождают ощущение «надел все лучшее сразу». И речь, увы, не о том, что автомобиль невероятно красив. Скорее, воспринимается он, как симбиоз многих решений, что мы уже неоднократно видели раньше. Это не делает его хуже, но и не делает лучше остальных. Скажем так: обычный седан С-класса в стиле Casual, который наверняка оценят таксисты и те, кто возжелал «подняться», изменив отечественной LADA Vesta с иномаркой.
Интерьер — много интереснее. Сенсаций тут, конечно, не произошло, но компоновка и текстура — на высоте. Причем не нужно быть автокритиком, чтобы понять: лаконичность в оформлении салона продумывалась не экономии ради, а эргономики для. Ключевые органы управления и опции, отвечающие за комфорт, не запрятаны в недрах 10,25-дюймового тачпада мультимедийной системы. Все, как говорится, перед глазами и под рукой.
Радует и многоцветная интерактивная приборная доска с бортовыми показателями, легко поддающимися регулировкам на мультифункциональной «баранке». Приятным бонусом стали люк в крыше и беспроводная зарядка для смартфонов. Правда, коврик, куда ложится для подпитки гаджет, иной раз снимается вместе с телефоном и потерять его — плевое дело.
Рулевое колесо настраивается по вылету и высоте, но вот подушка кресла явно коротковата. Баскетболисту, вроде меня, приходится сидеть, наклоняя спину, либо загибая колени за уши. К тому же, здесь не очень удобно расположены подголовники. Чтобы опустить назад голову и дотянуться до обода, понадобится выставить спинку кресла чуть ли не в вертикальном положении, либо же сдвинуть сидушку ближе к рулю. В дальних поездках, скажу я вам, Гулливерам будет несладко.
Вопросы возникли и к работе климатической установки, которая либо чрезмерно, либо недостаточно холодит. Проще говоря, придется перманентно крутить рукоятку кондиционера. Особенно, когда на заднем ряду вас сопровождают пассажиры, которым все еще жарко, а ты уже замерз. Кстати, галерка не обделена пространством, и раскинуться там можно весьма вольготно. Правда, при наличии двух рослых седоков — третьему потребуется ужаться в коленях и локтях.
Зато какая в Omoda S5 звукоизоляция — здесь тихо, как в очереди к стоматологу. Посторонние шумы не раздражают, позволяя спокойно разговаривать даже на запредельной скорости. Пожалуй, лишь при резком ускорении в салон пробивается «крик» мотора, который, впрочем, легко погасить достойным звучанием аудиосистемы, умеющей воспроизводить музыку с мобильных устройств, как по «воздуху», так и посредством Android Auto и Apple CarPlay.
Кстати, о двигателе. Турбированный агрегат, «выдувающий» с «полторашки» объема 147 сил мощности, уверенно тянет за собой 1,4 тонны железа. Пиковый крутящий момент, равный 210 Нм, достигается с 1800 оборотов в минуту, позволяя автомобилю выдавать первую сотку с места за 9,7 секунды. Да, не «пушка-гонка», но для городского седана — вполне. Чего нельзя сказать о младшем атмосфернике мощностью 113 л. с., который если и «поедет», то лишь в мечтах флегматичных водителей. Впрочем, для такси — самое то. Расход — всего шесть литров, причем Аи−92. Что до «турбо», то тут аппетит посерьезнее: меланхоличный стиль езды обернется 8 литрами на сотню, а динамичный «сожрет» все 12.
Аккомпанирует мотору бесступенчатая коробка, лишенная возможности имитировать переключения передач, что при интенсивном разгоне, как уже было сказано, принуждает движок к монотонным завываниям. На выбор — экономичный и спортивный режимы. Смею предположить, что именно Sport станет для водителей повседневным в ходе эксплуатации, ибо педаль газа при нем превращается в пушинку, создавая иллюзию более резвого ускорения. К тому же, приятной тяжестью наливается руль, который провоцирует на активные упражнения во время езды.
А управлять Omoda S5 так же здорово, как смотреть на исполнения маразматика-Байдена. Автомобиль плотно прилегает к асфальту, досаждая лишь раскачкой в резких поворотах. Подвеска с удовольствием проглатывает «сюрпризы» российских направлений и только на острых изъянах полотна огрызается дрожью, призывая пилота корректировать траекторию. Мягкие пружины в совокупности с балкой по-другому и не умеют.
У себя на родине автомобиль с 2018 года продается под брендом Chery и модельным именем Arrizo 5 Plus, поэтому не удивляйтесь, что на ряде элементов Omoda S5 изображены соответствующие (несоответствующие) названия. В частности, на динамиках аудиосистемы, блок-фарах и в других местах.
Что любопытно, «оригинал» от головного бренда в России тоже представлен. Правда, поставляется Arrizo лишь по каналам «серого» импорта и гарантии, как вы понимаете, не имеет. Зато дешевле стоит! Судите сами: 1 700 000 рублей против 2 200 000. И далеко не каждый, согласитесь, захочет (читай — сможет) доплатить полмиллиона «деревянных» за «модный» шильдик и пятилетнюю гарантию.
Между тем, запуском своей новинки представители Omoda намерены увеличить долю на российском рынке и даже попасть в ТОП−5 автомобильных брендов по объему продаж. Но получится ли — будем посмотреть.