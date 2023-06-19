Мода в стиле Casual: тест-драйв нового седана Omoda S5

После знакомства с первопроходцем Omoda в лице кроссовера С5, который привлекает неординарным футуристичным дизайном и космическим салоном, седан S5 не кажется чем-то выдающимся. Фасад украшен россыпью «бриллиантов», аккуратно разложенных на «гриле», а корма вызывает ностальгию по Toyota Corolla.

Графика светотехники и прочие дизайнерские метаморфозы порождают ощущение «надел все лучшее сразу». И речь, увы, не о том, что автомобиль невероятно красив. Скорее, воспринимается он, как симбиоз многих решений, что мы уже неоднократно видели раньше. Это не делает его хуже, но и не делает лучше остальных. Скажем так: обычный седан С-класса в стиле Casual, который наверняка оценят таксисты и те, кто возжелал «подняться», изменив отечественной LADA Vesta с иномаркой.