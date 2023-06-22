Почему у кроссоверов Subaru начали массово ломаться кондиционеры

Как выяснилось, у Subaru Forester может разгерметизироваться конденсатор кондиционера, что приведет к утечке хладагента и, как следствие, отключению системы. Но касается это, разумеется, не всех «Лесников», а только тех, что продавались в 2016—2018 годах. В общей сложности под отзыв подпадают 2780 кроссоверов, реализованных российскими дилерами в этот период.

Владельцам потенциально неисправных автомобилей рекомендуется обратиться к любому «официалу», проверить наличие «открытой» сервисной кампании и при необходимости записаться на ремонт. Сотрудники автоцентра «пробьют» каталожный номер конденсатора и, если окажется, что он требует замены, махнут его на новый, модифицированный. Ни за работы, ни за запчасти автовладельцу платить, разумеется, не придется.