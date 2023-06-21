Почему заливать по 10 литров в бак машины лучше, чем сразу полный

В пользу полного бака говорит то, что вы проедете дальше, а еще существенно снижается риск так называемого завоздушивания топливного насоса. Это уменьшит его износ. Да и проблем с топливоподачей не возникнет. Однако есть и минусы.

Перед дальней дорогой многие рулевые стараются буквально до краев «затариться» горючим. Если машина старая, вроде тольяттинской «классики», то при плохо закрученной крышке бензин прольется через край. Потенциально это может закончиться даже пожаром.

Если рассматривать современных «железных коней», то у них очень сложная система вентиляции бака. Заливка под завязку способна нарушить работу этой конструкции. Топливо попадет в вентиляционную трубку, а оттуда прямиком в адсорбер. Растекаясь, оно забьет всю систему углем, который находится внутри механизма. Парам некуда будет деваться. В итоге на приборной панели загорится Check Engine, пропадет тяга с низов, а также вырастет расход.