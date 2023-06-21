Почему заливать по 10 литров в бак машины лучше, чем сразу полный

В пользу полного бака говорит то, что вы проедете дальше, а еще существенно снижается риск так называемого завоздушивания топливного насоса. Это уменьшит его износ. Да и проблем с топливоподачей не возникнет. Однако есть и минусы.
Перед дальней дорогой многие рулевые стараются буквально до краев «затариться» горючим. Если машина старая, вроде тольяттинской «классики», то при плохо закрученной крышке бензин прольется через край. Потенциально это может закончиться даже пожаром.
Если рассматривать современных «железных коней», то у них очень сложная система вентиляции бака. Заливка под завязку способна нарушить работу этой конструкции. Топливо попадет в вентиляционную трубку, а оттуда прямиком в адсорбер. Растекаясь, оно забьет всю систему углем, который находится внутри механизма. Парам некуда будет деваться. В итоге на приборной панели загорится Check Engine, пропадет тяга с низов, а также вырастет расход.
Опасно и подтекание через дренажи. Его очень трудно заметить, ведь трубки надежно скрыты от глаз под задним крылом. Последствия так же печальны: «горючка» оказывается на различных резиновых деталях (а она к ним агрессивна), проводке или тормозной системе.
То есть гораздо безопаснее (да и выгоднее) просто чаще заезжать на АЗС, покупая по 10 литров, например, АИ−95. В этом есть смысл, скажем, когда оказались там, где нет брендовых колонок. Можно попасть на «бодягу» и тогда с мотором будут проблемы. Бензонасос забьется грязью и автомобиль заглохнет посреди дороги. Малый уровень «неликвида» позволит легко его слить или почистить бак, демонтировав заднее сиденье, а также бензонасос. Последний, обычно, остается «живым». Нужно протереть только сетку.
То же самое реально провернуть, если на колонке продают только АИ−92. Наддувный мотор «кормить» таким не стоит, ведь появится детонация. Но если выхода нет, тогда надо заливать, что предлагают. 10 литров хватит примерно на 100 км пути. На этом расстоянии точно встретится АЗС с 95-м или выше. Тогда и можно «накормить» автомобиль с запасом.