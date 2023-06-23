«Соболь NN» и «Газель NN» плевали на санкции: у ГАЗа новый дизельный мотор

Новая генерация нижегородских коммерческих автомобилей будет оснащаться «дизелями» G-серии, а первые машины уже отправляются к дилерам. Что из себя представляет новый мотор? Чугунный блок и кованный коленвал в представлении не нуждаются, как и легкая алюминиевая ГБЦ. Движок легкий, всего 220—228 килограмм в зависимости от модификации. Кроме того, за счет конструкции газораспределительного механизма с гидрокомпенсаторами и ременным приводом распредвалов дизели обладают низким уровнем шума.

Техника — техникой, но прикладные свойства силового агрегата и ощущения от вождения — важнее. Высокий крутящий момент — 420 Нм — чувствуется сразу, машина легче и комфортнее едет не только в городском потоке, но и на трассе. Завод заявляет улучшение динамики на 15%, и это близко к истине. Мощность увеличилась всего на 7%, так что «табун» не пересек комфортную по налогообложению отметку в 150 л. с., однако «ГАЗель NN» стала на порядок бодрее своей предшественницы. Максим Головнов, директор по продажам в РФ ГК «Современные транспортные технологии», так прокомментировал основные направления развития модельной линейки ГАЗа:

- Эффективность эксплуатации транспортных средств является одним из основных приоритетов для наших клиентов, и мы предлагаем оптимальные решения для различных видов грузоперевозок. Новый двигатель отличается улучшенными характеристиками, которые обеспечивают высокие показатели мощности, ресурса и динамики работы автомобиля в сочетании с доступностью технического обслуживания, что напрямую влияет на общую рентабельность бизнеса…

Важный аспект — экономия топлива. Среди множества доводов про оптимальные калибровки и настройки, высокое давление впрыска и прочие технические термины, следует найти «зерно» — расход в городском ритме Нижнего Новгорода составил около 8 литров. С двигателем Cummins такого результат был недостижим. Новый мотор по ощущениям куда лучше агрегирован с коробкой передач, машиной проще и комфортнее управлять, а сам силовой агрегат — более эластичный и максимально приближен по ощущениям от управления к легковому. Кстати, появился и новый цвет Азурро, который «Соболю NN» и «ГАЗели NN» очень «к лицу».