Пчелы против меда: шведские власти решили избавиться от Volvo Cars

Старому доброму Volvo решили устроить «козью морду» не кто-нибудь, а свои же — минобороны Швеции и администрация города Гетеборг, где располагается штаб-квартира Volvo Cars. Согласно данным местной газетки Dagens industri, чиновники и военные всерьез рассматривают возможность объявить единственному шведскому производителю легковых машин самый настоящий бойкот. А все потому, что бесноваты укры внесли китайскую компанию Geely Holding, контролирующую Volvo, в свой список «спонсоров войны». За то, что та продолжает работать и платить налоги в российской юрисдикции.

— Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись, — цитирует издание пресс-секретаря шведского Минобороны Мари Тисетер.

Современная история не припомнит, чтобы нечто подобное случалось с крупной европейской компанией-автопроизводителем. Поэтому сложно предсказать, как именно будут развиваться дальнейшие события. Не исключено, что штаб-квартире Volvo придется покинуть Гетеборг. Возможно, и сама шведская компания будет вынуждена релоцироваться в Китай.

Напомним, что Geely Holding Group приобрела компанию Volvo Group в далеком уже 2010 году. С тех пор китайцы применяют многие шведские технологии в производстве своих автомобилей. При этом они стараются не вмешиваться в деятельность своего шведского подразделения на европейских рынках.