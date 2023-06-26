Почему все немецкие автомобили скоро станут китайскими

для большинства нормальных людей кажется бесконечно далеким от повседневной жизни. Нынешние показатели экономике Германии наглядно доказывает, что вся эта макроэкономическая заумь оборачивается более чем ощутимыми эффектами даже для тех, кто на дух не переносит разговоры на подобные «отвлеченные от реальности» темы. Ну кому какое дело, например, что немецкий ВВП в 2023 году уже практически приговорили к падению на вроде как смешные 0,4%! Это же, на первый взгляд, ерунда. Но фишка в том, что Германия — основной донор бюджета Евросоюза. И если с ее экономикой что-то пойдет не так, «посыпется» много чего. Какая жалость! Но нам что с того?

Дело в том, что ВВП Германии, в отличии от многих других стран Европы, всегда во многом держался на мощной промышленности. Которая, в свою очередь, до последнего времения вовсю пользовалась преимуществами доступа к недорогими российскими природными ресурсами. Сейчас немцы из-за Украины фактически отказались от них сами. Про высокую стоимость природного газа, который они теперь покупают не у нас, а у американских компаний все знают. Она неторопливо, но уверенно подгрызает конкурентоспособность немецкой промышленности и автопрома. Ведь без этого сырья и энергии, вырабатываемой газовыми электростанциями невозможно ни комплектующие выпускать, ни машины на конвейере собирать.