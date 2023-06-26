Почему все немецкие автомобили скоро станут китайскими

для большинства нормальных людей кажется бесконечно далеким от повседневной жизни. Нынешние показатели экономике Германии наглядно доказывает, что вся эта макроэкономическая заумь оборачивается более чем ощутимыми эффектами даже для тех, кто на дух не переносит разговоры на подобные «отвлеченные от реальности» темы. Ну кому какое дело, например, что немецкий ВВП в 2023 году уже практически приговорили к падению на вроде как смешные 0,4%! Это же, на первый взгляд, ерунда. Но фишка в том, что Германия — основной донор бюджета Евросоюза. И если с ее экономикой что-то пойдет не так, «посыпется» много чего. Какая жалость! Но нам что с того?
Дело в том, что ВВП Германии, в отличии от многих других стран Европы, всегда во многом держался на мощной промышленности. Которая, в свою очередь, до последнего времения вовсю пользовалась преимуществами доступа к недорогими российскими природными ресурсами. Сейчас немцы из-за Украины фактически отказались от них сами. Про высокую стоимость природного газа, который они теперь покупают не у нас, а у американских компаний все знают. Она неторопливо, но уверенно подгрызает конкурентоспособность немецкой промышленности и автопрома. Ведь без этого сырья и энергии, вырабатываемой газовыми электростанциями невозможно ни комплектующие выпускать, ни машины на конвейере собирать.
Результаты, что называется, уже «на лице». Косвенным показателем проблем в немецком автопроме можно вполне считать его экспортные показатели. В частности, до 20% вывозимой из Германии промышленной продукции приходится на автомобильные двигатели. С начала текущего года поставки «движков» в Китай снизились сразу более чем на четверть. Переход всего и вся в автопарке ЕЭС (и Германии в частности) на электротягу многим представляется чем-то вроде шанса для местного автопрома рвануть в будущее. Ключом к нему считается литий, из которого делают тяговые аккумуляторы электрокаров.
Своих приличного объема месторождений лития на территории Старой Европы нет. А его цена на международных рынках взлетела с 12 000 долларов за тонну карбоната лития в начале 2021 года до нынешних 83 000 долларов за тонну. Главные поставщики этого металла — Китай и ряд стран Южной Америки. Причем, как выясняется, китайский капитал контролирует изрядную часть компаний, добывающих литий по всему миру. То есть и переход на электротранспорт явно не вытянет немецкий автопром: не только газ нынче дорог, но и литий.
У Германии вырисовывается более чем зримая перспектива превратиться в родину очень-очень дорогих легковушек. Дорогих даже для местных жителей, которые потихоньку, но зримо беднеют: в этом году объем потребительского спрос у тех же немцев снизился на 1,7%.
Уже сейчас явная рецессия там наблюдается в химической, металлургической и строительной отраслях Германии. Речь идет об угрозе существованию в общей сложности примерно 600 000 рабочих мест. Если все это дело «схлопнется» спрос, на местном авторынке обрушится вслед.
Для «премиума» это еще кое-как терпимо. Он сможет еще какое-то время вполне успешно эксплуатировать «понты» обеспеченных покупателей по всему миру, повышая цены на свою продукцию. Не не особо долго, поскольку ему уже наступают на пятки. Но всем прочим автомобильным брендам подобный выход из ситуации «не светит». И это касается, кстати, не только немецких машин но и выпускаемых во Франции, Италии, Румынии.
А потому выход у немецкого (и европейского вообще) автопрома остается по сути один: бежать из родного дома! То есть закрывать становящееся убыточным производство в Старом Свете и переносить его в тот же Китай. Не только потому что там гигантский авторынок. Просто деваться, по сути, больше некуда. В США, как все понимают, бюджетная Dacia Logan или компактный VW Golf заинтересуют разве что небольшую кучку «тонких ценителей». На азиатских и ближневосточных рынках много не наторгуешь, «камбек» в Россию не рассматривается по понятным причинам. Индия? Но там рынок «бюджеток» и так уже очень конкурентен.
Получается, что легендарные немецкие автомобильные марки в ближайшем будущем останутся «немецкими» лишь с точки зрения штатных маркетологов. Львиная доля выпуска машин может незаметно для публики плавно перетечь в Китай. Тем более, что «плацдармы» — серьезные промышленные мощности и дизайн-центры — имеются там у всех «немцев». А потребителю остается лишь ждать неизбежного.