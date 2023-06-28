Привет «Вагнеру»: поставки китайских машин и автозапчастей в Россию приостановлены

фото globallookpress.com
Как и предсказывал портал «АвтоВзгляд», субботняя «прогулка со стрельбой и взрывами» части подразделений ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы по М4 «Дон» не осталась незамеченной китайскими партнерами. Поставщики из Поднебесной напряглись и «приморозили» отправку своей продукции в Россию, ожидая прояснения ситуации.
Максим Строкер

– Мы думали, что возникнут большие проблемы, — завил агентству Reuters Шэнь Мухуэй, глава торговой организации южнокитайской провинции Фуцзянь, говоря о спорах между ее членами, экспортирующими автозапчасти и машины в Россию.

И хотя кризис утих, «некоторые люди остаются в стороне, поскольку они не уверены, что произойдет позже», добавил он, отказавшись назвать компании, приостановившие поставки в нашу страну.

Агентство сообщает, что когда в минувшую субботу новостные ресурсы начали информировать общественность о продвижении ЧВК «Вагнер» в сторону российской столицы, некоторые бизнесмены из южнокитайских провинций принялись лихорадочно звонить на производственные предприятия, требуя остановить отгрузки товаров, предназначенных для России.

По окончании недолгого мятежа ряд китайских экспортеров задумался о безопасности своих вложений в российские проекты, утверждает Reuters. Напомним, что ранее портал «АвтоВзгляд» уже предсказывал подобного рода последствия от произошедшего 23—24 июня в России военного эксцесса.

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28 июня 2023
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