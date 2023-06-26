«Музыкальная пауза»: как московский марш «Вагнера» отразится на авторынке России

До полноценных «разборок» между военными дело в минувшую субботу, к счастью, не дошло. Однако экономическая «волна» от произошедшего уже пошла. Более-менее на поверхности лежит такая «отрыжка» от вагнеровского марш-броска, как очередное падение курса российского рубля.
Его в последние дни слегка поддерживал так называемый налоговый период. Это когда компании-экспортеры вынуждены продавать заработанную за месяц валюту чтобы заплатить налоги в рублях. И в этот момент случилась «черная» суббота, обрушившая рубль. Благодаря «периоду», он сейчас еще кое-как держится на отметках чуть повыше субботних минимумов. Но это явно не надолго: в конце месяца выплаты в казну завершатся и курсы поползут.
Дальнейшее скатывание «деревянного» ниже нынешних 85 за доллар и примерно 12 за юань означает сами понимаете что: активную корректировку ценников в автосалонах. Прайсы могут поползти вверх уже в ближайшее время. При том, что импортные автомобили, которые сейчас продаются в России, были ввезены при гораздо более сильной чем сейчас национальной валюте. Но «business as usual» как говорится…
Это неприятно, но ситуацию на российском рынке кардинально не поменяет. Ведь по-настоящему массовый спрос на доступные авто у большинства потенциальных покупателей машин класса VW Polo или Hyundai Solaris лежит ниже уровня цен в 1 млн. рублей.
При этом уровень комфорта и оснащенности LADA Granta за ее нынешнюю цену их не устраивает явно. А большинство из ныне имеющихся на рынке «бюджетных китайцев» предлагается по ценникам свыше 2 млн. руб. Они фактически недоступны для массы небогатых покупателей и не очень интересны относительно обеспеченным гражданам. Из-за дальнейшей «просадки» рубля самые дешевые китайские машины станут в России еще более недоступными для бедных, только и всего.
В последнее время некоторые эксперты авторынка стали все чаще говорить о том, что, мол, со временем все больше китайских марок и моделей будет локализоваться в России. Это будет способствовать росту конкуренции, снижению цен и повышению доступности машин для массового потребителя. Теперь у противников подобной точки зрения появился еще один железный аргумент: какой вменяемый инвестор решится вложить деньги в какое-бы то ни было российское производство, если в любой момент у нас может «вспучиться» очередной полевой командир и почти беспрепятственно проехать за пару дней до Москвы?
В этот раз все обошлось малой кровью: авиация ВС РФ сожгла несколько машин «вагнеров» на трассе М4, а те в ответ сбили несколько вертолетов и самолет. А если бы мятежная колонна дошла до цели? Как вообще в таких условиях можно говорить про инвестиции, локализацию, «доступные автомобили» и тому подобные вещи?