«Музыкальная пауза»: как московский марш «Вагнера» отразится на авторынке России

До полноценных «разборок» между военными дело в минувшую субботу, к счастью, не дошло. Однако экономическая «волна» от произошедшего уже пошла. Более-менее на поверхности лежит такая «отрыжка» от вагнеровского марш-броска, как очередное падение курса российского рубля.

Его в последние дни слегка поддерживал так называемый налоговый период. Это когда компании-экспортеры вынуждены продавать заработанную за месяц валюту чтобы заплатить налоги в рублях. И в этот момент случилась «черная» суббота, обрушившая рубль. Благодаря «периоду», он сейчас еще кое-как держится на отметках чуть повыше субботних минимумов. Но это явно не надолго: в конце месяца выплаты в казну завершатся и курсы поползут.

Дальнейшее скатывание «деревянного» ниже нынешних 85 за доллар и примерно 12 за юань означает сами понимаете что: активную корректировку ценников в автосалонах. Прайсы могут поползти вверх уже в ближайшее время. При том, что импортные автомобили, которые сейчас продаются в России, были ввезены при гораздо более сильной чем сейчас национальной валюте. Но «business as usual» как говорится…

Это неприятно, но ситуацию на российском рынке кардинально не поменяет. Ведь по-настоящему массовый спрос на доступные авто у большинства потенциальных покупателей машин класса VW Polo или Hyundai Solaris лежит ниже уровня цен в 1 млн. рублей.