5 китайских машин, которые могут появиться под брендом «Ока»

Многие думали, что новой «Окой» станет электрокар «Кама−1». Его начал разрабатывать КамАЗ. Теперь же ясно, что он дебютирует под названием «Атом». Что же касается легендарной марки, то этот шильдик, с большой долей вероятности, навесят на очередного «китайца». Просто потому, что собственная разработка потребует времени и колоссальных затрат, а азиаты — вот они. Выбирайте!
Начнем с компании JAC у которой есть компакт iEV6E. Пятидверка длиной 3700 мм оснащена электродвигателем мощностью 68 л. с. Запаса хода хватает на 390 километров пути. Если «Джаки» сейчас выпускают под брендом «Москвич», то почему бы еще одной модели не стать «Окой»? Тем более, «электричка» не новая. Ее показали в 2018 году, так что «китайцы» могут охотно поделиться автомобилем, который ждет смена поколений.
Kaiyi — еще одна марка, о которой наши покупатели узнали относительно недавно. В ее модельном ряду присутствует «малыш» i-EA 01 также с электрической силовой установкой. Отдача — 48 л. с. Трехдверка способна преодолеть до 300 км без подзарядки. Интересно, что в будущем появится и гибридная модификация. Она и подойдет нам лучше всего.
Chery вполне по силам договориться о сборке микрокара eQ1. Автомобильчик длиной 3200 мм появился в 2016 году, но ему уже успели провести рестайлинг. Его электрической силовой установке мощностью 40 л. с. вполне хватает, чтобы взять на борт четырех человек и проехать с такой нагрузкой около трехсот километров.
Наиболее инновационная китайская компания BYD может привезти в родное отечество ситикар Seagull. У него довольно мощный мотор в 75 сил. Конечно же, электрический. Топовая версия с батареей большой емкости способна преодолевать до 400 км пути.
Не обойдем вниманием и редкий в наших краях Wuling Mini EV. Трехметровый субкомпакт очень популярен в Китае. А ведь его представили еще в 2020 году. Вот только запас хода в 120 км маловат. Да и непонятно, насколько быстро батарея станет разряжаться зимой.
Что касается цен, то мы намеренно их не указываем. В КНР все перечисленные «малыши» укладываются в 900 000 рублей. У нас же «прайс» точно будет дороже из-за непредсказуемого валютного курса.