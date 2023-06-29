5 китайских машин, которые могут появиться под брендом «Ока»

Многие думали, что новой «Окой» станет электрокар «Кама−1». Его начал разрабатывать КамАЗ. Теперь же ясно, что он дебютирует под названием «Атом». Что же касается легендарной марки, то этот шильдик, с большой долей вероятности, навесят на очередного «китайца». Просто потому, что собственная разработка потребует времени и колоссальных затрат, а азиаты — вот они. Выбирайте!

Начнем с компании JAC у которой есть компакт iEV6E. Пятидверка длиной 3700 мм оснащена электродвигателем мощностью 68 л. с. Запаса хода хватает на 390 километров пути. Если «Джаки» сейчас выпускают под брендом «Москвич», то почему бы еще одной модели не стать «Окой»? Тем более, «электричка» не новая. Ее показали в 2018 году, так что «китайцы» могут охотно поделиться автомобилем, который ждет смена поколений.

Kaiyi — еще одна марка, о которой наши покупатели узнали относительно недавно. В ее модельном ряду присутствует «малыш» i-EA 01 также с электрической силовой установкой. Отдача — 48 л. с. Трехдверка способна преодолеть до 300 км без подзарядки. Интересно, что в будущем появится и гибридная модификация. Она и подойдет нам лучше всего.