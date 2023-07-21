Хоть чучелком, хоть тушкой: BMW нашла способ остаться в России

Намедни все рекорды изворотливости и хитрости побил немецкий концерн BMW: баварцы провернули воистину гениальную аферу, достойную упоминания в учебниках и даже памятной доски на стене офиса. Прочувствуйте талант: компания BMW не будет продавать в России автомобили, но и уходить не собирается. Местный офис внес в свои учредительные документы, добавив к кодам видов экономической деятельности, то есть ОКВЭД, «деятельность по складированию и хранению». Отныне Bayerische Motoren Werke GmbH — кладовщики!

Новоявленные «каптеры», видимо, как и многие их коллеги, оценили маржинальность запасных частей и лояльность отечественного обладателя баварской роскоши, в прямом и переносном смысле, и пришли к весьма любопытному, даже неожиданному выводу: чтобы получать в России прибыль, можно даже не продавать автомобили. Достаточно лишь поддерживать дилерскую сеть, а также те самые склады с деталями, чтобы дебет с кредитом сходился. Никаких расходов на продвижение, никаких лишних людей в зарплатной ведомости и прочих издержек: запрос-склад-счет. Профит!

На сколько лет хватит такой деятельности? Года на два точно, а дальше — «война план покажет». Пока работает параллельный импорт, пока не вымерли у столбов и бетонных ограждений прежние поставки, запчасти будут покупать, притом не особо разбирая цены и сроки ожидания. Следовательно, бизнес продолжит приносить деньги и немалые.

Молодцы, немцы, настоящий предпринимательский подход. В пример ставить можно!