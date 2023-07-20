Личный опыт: почему я ни за что не продам свой Chevrolet Rezzo

Ему шестнадцать лет. Или уже семнадцать, трудно уследить. Годовалый Chevrolet Rezzo корейской сборки с чисто символическим пробегом в 14 000 км достался случайно. Его продавал близкий мне человек, которому я, собственно, и присоветовал эту машину. Первый владелец, поездив год и не особенно впечатлившись талантами скромного «корейца», решил сменить его на внедорожник.
Но вот беда, «Рексик», так любовно старичка мы называем в семье сегодня, оказался никому не нужен в условиях агрессивно растущего и качественно, и количественно российского авторынка образца 2007 года. Звонков по объявлению о продаже почти не было даже после вынужденного и довольно существенного демпинга со стороны владельца. Что и понятно.
Rezzo пришелся не ко двору. Странный дизайн, пусть и от авторитетной Pininfarina, жестко отсекал активную молодую аудиторию. Эдакий мыльный пузырик, получивший по недоразумению в качестве силового агрегата скромную 90-сильную «четверку» от Daewoo Nexia. Обычная «механика» пятиступка с явно антиспортивными наклонностями. Валкая подвеска, заставляющая при наличии низкорасположенной защиты картера красться даже на мелких неровностях. Скромный салон с минимальным количеством опций и невнятные, как тогда казалось, тормоза. Словом, тот еще «бентли»!
Однако мне, как зануде и перестраховщику, в машине виделось главное достоинство: риск встрять где-нибудь вдалеке от дома на Rezzo его владельцу не грозил. Любую прокладку для движка, ремень ГРМ или даже кое-что из навесного оборудования, детали по тормозам и сцеплению к такому авто можно без особых проблем подобрать почти в любом районном центре бывшего Союза. Решено, берем. К тому же на радиаторной решетке красуется столь симпатичный желтенький шильдик Chevrolet.
Но этот, пожалуй, единственный аргумент в пользу странной покупки, перевесивший тогда многочисленные недостатки модели, за шестнадцать лет эксплуатации так ни разу и не сыграл. Rezzo не остановить. Даже сцепление, которое я поменял примерно на 100 000 км пробега, позволило заняться им по ходу дела, в рамках очередного планового ТО.
«Кореец» просто отказывается ломаться, расходники и редкие регламентные замены не в счет. Не капризничает по мелочам, электрика словно новая, крайне неохотно ржавеет, а в тряпочную обивку его сидений, вероятно, есть смысл ежегодно собирать картошку — настолько она прочная и износостойкая.
Даже с учетом безудержного роста цен на «вторичке», моему Rezzo, несмотря на незначительный — 140 000 км — пробег и полностью безаварийную историю, сегодня цена не более 300 000 рублей. Случись оказия, его наверняка купит первый же приехавший по объявлению человек. Но я не продам. Не отдам и за 400 000, потому что такие деньги на нашем рынке уже не считаются суммой. С ними уже не сходишь на площадку trade-in в автосалон. Быть может, лишь в «Эльдорадо» или «Пятерочку».
Судите сами. Немного покопавшись на форумах владельцев китайских новинок трех-четырехлетней давности, натыкаешься на волну людского негодования. Оказывается, избалованные капитанами мирового автопрома, мы уже напрочь отвыкли даже от среднего, не то что низкого, качества.
Почитав об отказах электрики, электроники, бесконечных сбоях в ПО, сползающем за несколько лет декоре и прочих массовых неурядицах, страшно подумать о добровольном отказе от машины, вот уже второй десяток лет требующей всего не более 20 000 рублей в год на обслуживание по кругу, включая переобувку резины. А какова нынешняя альтернатива «Рексику»? LADA или китайский образчик за 2—3 млн. рублей? И что будет с ним через несколько лет после покупки?
«Китайцы», конечно, сильно прибавили в последние годы. Но связываться с вездесущими нынче «поднебесными» турбомоторами, «роботами» и вариаторами, извините, не хочется. Не верю! Не верил и раньше, даже когда эту тему активно качали матерые VW и BMW. Словом, держитесь за старых друзей. Сейчас, уверяю, таких больше не делают. Придется, конечно, изрядно поумерить амбиции. Но что делать, если, похоже, настало время компромиссов…