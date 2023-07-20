Личный опыт: почему я ни за что не продам свой Chevrolet Rezzo

Ему шестнадцать лет. Или уже семнадцать, трудно уследить. Годовалый Chevrolet Rezzo корейской сборки с чисто символическим пробегом в 14 000 км достался случайно. Его продавал близкий мне человек, которому я, собственно, и присоветовал эту машину. Первый владелец, поездив год и не особенно впечатлившись талантами скромного «корейца», решил сменить его на внедорожник.

Но вот беда, «Рексик», так любовно старичка мы называем в семье сегодня, оказался никому не нужен в условиях агрессивно растущего и качественно, и количественно российского авторынка образца 2007 года. Звонков по объявлению о продаже почти не было даже после вынужденного и довольно существенного демпинга со стороны владельца. Что и понятно.

Rezzo пришелся не ко двору. Странный дизайн, пусть и от авторитетной Pininfarina, жестко отсекал активную молодую аудиторию. Эдакий мыльный пузырик, получивший по недоразумению в качестве силового агрегата скромную 90-сильную «четверку» от Daewoo Nexia. Обычная «механика» пятиступка с явно антиспортивными наклонностями. Валкая подвеска, заставляющая при наличии низкорасположенной защиты картера красться даже на мелких неровностях. Скромный салон с минимальным количеством опций и невнятные, как тогда казалось, тормоза. Словом, тот еще «бентли»!