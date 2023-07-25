Машины-убийцы: Kia и другие смертоносные подержанные автомобили

Лидером антирейтинга оказалась бюджетная модель японской Mitsubishi — седан и хетчбэк Mirage. Уровень смертности в авариях для этих легковушек составил 205 и 183 соответственно. К счастью, в России автомобили не представлены, хотя их и можно заказать по каналам «серого» импорта. Но не рекомендуем! Как и не советуем испытывать судьбу за рулем американского пони-кара Dodge Challenger, активно поступающего в РФ через Грузию и Армению. В авариях с участием легендарной, но злополучной модели погибло за последние пару-тройку лет 154 человека.

Чуть меньше — 152 — насмерть разбились в салоне корейского Hyundai Accent, а 151 — под железом американского Chevrolet Spark. И та, и другая легковушка пользуются в России стабильным спросом, особенно в южных регионах страны. Будьте аккуратны! Впрочем, куда большую популярность на нашем рынке закрепил за собой корейский Kia Rio. Одних только такси на дорогах — видимо-невидимо. Между тем, по оценкам экспертов, за указанный период «Рио» унес жизни 122 человек.

А вот мускулистые Dodge Charger и Chevrolet Camaro, также поступающие в Россию по «серым» схемам, «похоронили» 118 и 113 некогда счастливых автовладельцев. Немногим больше сотни смертей числится за корейской Hyundai Elantra, которую у нас в стране по-прежнему любят и уважают. Американский Chevrolet Malibu, прописавшийся в Узбекистане, откуда к нам и попадает, убил около 90 человек, хваленый Ford EcoSport — не менее 84-х, а излюбленная «кореянка» в лице Kia Optima — 80.