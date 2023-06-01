ГИБДД уже сейчас фиксирует резкий рост аварийности, но ждет полного коллапса

По итогам 2022 года количество аварий на российских дорогах сократилось на 5%, погибших в ДТП — на 4,7%, а раненых — на 4,9%. Выступая на Форуме дорожных инициатив в Сочи, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин отметил, что это неплохой результат, однако нам, конечно, еще есть, к чему стремиться. Вот только бороться с аварийностью становится все сложнее и сложнее, ведь «все складывается не в нашу пользу».

Размышляя о безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции подчеркнул, что она словно матрица, состоящая из множества компонентов. И один из важнейших — качество автомобилей, а с этим после событий февраля прошлого года беда: отечественные машины без ABS и прочих «эирбегов»; заполонившие шоу-румы «китайцы», что до недавнего времени «бились» лишь в своих, «поднебесных» краш-тестах, доверять которым опрометчиво. Да и в целом автопарк страны сильно постарел.

Результат не заставил себя ждать: по данным ГИБДД, в первом квартале 2023-го число ДТП выросло (по отношению к январю-марту 2022-го) на 2,6%, погибших — на 2,8%, раненых — на 2%. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» обратился к г-ну Понарьину после его выступления — поинтересовался, что ГАИ планирует делать дальше, однако в ответ получил лишь сухое «направьте запрос в пресс-службу».

Тот факт, что заместитель генерала Черникова уклонился от столь неудобного, хотя и более чем уместного вопроса, наводит на мысль, что даже высшие чины побаиваются сболтнуть лишнего или «правдивого» — из-за страха в столь непростые времена потерять насиженное место. А это, в свою очередь, означает, что все действительно плохо. Возможно, даже хуже, чем мы предполагаем.