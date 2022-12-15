Незачет: 10 самых опасных кроссоверов для перевозки детей

Наряду с улучшением безопасности автомобилей эволюционируют и системы проведения натурных испытаний. Так, заокеанские эксперты IIHS подвергли целую вереницу кроссоверов различных марок тестам на лобовое столкновение с частичным перекрытием. Если раньше машина врезалась в барьер из алюминиевых элементов на скорости 64 км/ч, а зона удара составляла 40% от общей ширины транспортного средства и преимущественно со стороны шофера, то теперь сзади в салоне разместили манекены в виде женщины и подростка в возрасте примерно 12 лет.
В итоге из пятнадцати кроссоверов, которые смогли справиться с препятствием без риска для жизни и здоровья, оказалось всего два — шведский компактный паркетник Volvo XC40 и американский Ford Escape. Последний, правда, на нашем рынке официально никогда не продавался, хотя и в последнее время машину весьма активно везут через окно параллельного импорта.
Между тем, невероятно популярный у нас японский кроссовер Toyota RAV4 прошел испытание на «четверку», а конкуренты-соотечественники в лице Nissan X-Trail и Subaru Forester оказались хуже, чем «приемлемо», но лучше, чем «удовлетворительно». К слову, аналогичной оценки удостоился немецкий премиальный кроссовер Audi Q3.
А вот без малого десять автомобилей и вовсе не смогли пройти краш-тест, продемонстрировав худшие показатели из худших. Среди проваливших испытания моделей следует отметить актуальные для нашего рынка — японские Mazda CX−5,Mitsubishi Eclipse Cross и Honda CR-V, американские Jeep Compass и Jeep Renegade, а также корейский Hyundai Tucson.
Примечательно, что ранее вышеупомянутые автомобили были отмечены испытателями, как хорошисты. Однако, как мы видим, новые требования к безопасности, в частности, седоков второго ряда, сильно повлияли на общий уровень защищенности этих машин.
Стоит добавить, что в последнее время риск летального исхода для задних пассажиров вырос на 46%! А все потому, что автостроители уделяют повышенное внимание безопасности водителя и его спутника, сидящего рядом, предполагая, что при лобовом ударе именно они страдают больше всего.