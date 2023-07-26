Mitsubishi выкатила новое поколение пикапа L200

Усовершенствованные дизайн и комфорт, повышенная безопасность… Все это есть, как и в любом другом релизе. Ходовые качества улучшены благодаря таким функциям, как модернизированный режим вождения и система Active Yaw Control (AYC) с электронным управлением.

Подвеску тоже перетряхнули, хотя общие принципы остались прежними. А системам полного привода Super Select 4WD-II и Easy Select 4WD (в зависимости от комплектации) прибавили компетенций в плане выбора подходящих режимов движения. Кроме того, появился активный круиз-контроль со всеми вытекающими: системами автоматического торможения и распознавания всего на свете.

Сам кузов стал легче и существенно жестче, хотя в итоге новый L200 оказался чуть тяжелее предшественника. Мощность двигателя в зависимости от форсировки доходит до 204 л. с. при 470 Нм момента уже на полутора тысячах оборотов — спасибо новому турбонагнетателю с изменяемой геометрией. Однако доступна и 150-сильная версия. А коробки передач на выбор две: шестиступенчатые «механика» и автомат.