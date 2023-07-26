Разрыв шаблона: видео тест-драйв седана Chery Arrizo 8

Китайские автостроители, завалившие отечественный рынок всевозможными кроссоверами, наконец вспомнили о том, что в автомобильной природе существуют и другие типы кузова. И у нас начали появляться новенькие лифтбэки и седаны — причем как бюджетного класса, так и более высоких. Chery Arrizo 8 пополнил сегмент D, в котором до тех самых событий правили бал Kia K5 и Toyota Camry. Главным образом с ними, только уже «параллельными», ему и предстоит сражаться.
Соперники серьезные, хорошо изученные, надежные, горячо любимые как таксопарками, так и частными водителями, предпочитающими машины «подлиннее». Они могут похвастать не только презентабельным внешним видом, но и богатым оснащением, бойким характером, хищными повадками. Впрочем, и Chery Arrizo 8 не лыком шит.
Россиянам Chery Arrizo 8 предлагается в единственной модификации с 1,6-литровым турбомотором на 186 л. с. и семиступенчатым «роботом» — с той же связкой, что знакома нам по Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Но ощущения от динамики эта парочка дарит совершенно иные. И дело не только в очевидной разнице поведения седанов и кроссоверов, но и в том, как в этот раз китайцы подошли к вопросу настроек агрегатов…
Но хватит слов! Все подробности о Chery Arrizo 8 — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.