Разрыв шаблона: видео тест-драйв седана Chery Arrizo 8

Фото: АвтоВзгляд
В поредевшем строю среднеразмерных седанов прибыло — на российский рынок ворвался амбициозный Chery Arrizo 8, призванный дать бой Kia K5, Toyota Camry и им подобным. Но что «поднебесная» четырехдверка может реально противопоставить своим матерым конкурентам? Чем она радует и огорчает требовательных автомобилистов? Стоит ли новичок тех немаленьких денег, что за него просят? Ответы на эти и другие важные вопросы — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Китайские автостроители, завалившие отечественный рынок всевозможными кроссоверами, наконец вспомнили о том, что в автомобильной природе существуют и другие типы кузова. И у нас начали появляться новенькие лифтбэки и седаны — причем как бюджетного класса, так и более высоких. Chery Arrizo 8 пополнил сегмент D, в котором до тех самых событий правили бал Kia K5 и Toyota Camry. Главным образом с ними, только уже «параллельными», ему и предстоит сражаться.

Соперники серьезные, хорошо изученные, надежные, горячо любимые как таксопарками, так и частными водителями, предпочитающими машины «подлиннее». Они могут похвастать не только презентабельным внешним видом, но и богатым оснащением, бойким характером, хищными повадками. Впрочем, и Chery Arrizo 8 не лыком шит.

Россиянам Chery Arrizo 8 предлагается в единственной модификации с 1,6-литровым турбомотором на 186 л. с. и семиступенчатым «роботом» — с той же связкой, что знакома нам по Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Но ощущения от динамики эта парочка дарит совершенно иные. И дело не только в очевидной разнице поведения седанов и кроссоверов, но и в том, как в этот раз китайцы подошли к вопросу настроек агрегатов…

Но хватит слов! Все подробности о Chery Arrizo 8 — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.

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26 июля 2023
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