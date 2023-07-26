Разрыв шаблона: видео тест-драйв седана Chery Arrizo 8

Китайские автостроители, завалившие отечественный рынок всевозможными кроссоверами, наконец вспомнили о том, что в автомобильной природе существуют и другие типы кузова. И у нас начали появляться новенькие лифтбэки и седаны — причем как бюджетного класса, так и более высоких. Chery Arrizo 8 пополнил сегмент D, в котором до тех самых событий правили бал Kia K5 и Toyota Camry. Главным образом с ними, только уже «параллельными», ему и предстоит сражаться.

Соперники серьезные, хорошо изученные, надежные, горячо любимые как таксопарками, так и частными водителями, предпочитающими машины «подлиннее». Они могут похвастать не только презентабельным внешним видом, но и богатым оснащением, бойким характером, хищными повадками. Впрочем, и Chery Arrizo 8 не лыком шит.