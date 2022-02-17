С коробкой на спине: длительный тест-драйв Mitsubishi L200

Кстати, о всех ведущих. Известная «фишка» пикапов — легкая задняя ось, благодаря чему на заднем приводе машина запросто может сорваться в занос, однако при включенном полном приводе такая вероятность сводится к минимуму.

Да и рулевое управление довольно «плотное», автомобиль хорошо чувствуется, хотя по современным меркам подвеска у L200 древнее мамонта. Передок — пружинный на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости, зад — неразрезная ось на листовых рессорах. Но это как раз тот случай, когда архаизм не означает недостаток, а скорее, наоборот. Ведь по большому счету, едем мы на грузовике. И весьма проходимом, с «понижайкой» и блокировками.

Прокатав большую часть зимы по просторам нашей родины, а дороги у нас есть далеко не всегда и далеко не везде, Mitsubishi L200 еще раз доказал свое законное право на место под солнцем, пусть даже и под скудным российским. И сразу же становится понятно, почему «пикаповоды» нередко выбирают именно эту модель. А что: выглядит новый L200 солидно и действительно круто, едет неплохо, да еще и почти тонну всякого разного в «коробку» загрузить можно.

Вот только ценник по нынешним временам на него кусается — от 2 939 000 рубликов за стартовую версию DC Invite и от 3 329 000 рублей за нашу тестовую DC Intense. И это без дилерских накруток. Что поделать: таковы нынешние реалии…