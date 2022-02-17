С коробкой на спине: длительный тест-драйв Mitsubishi L200

На манеже все те же? Как бы не так! Едва заметный «японец» системы Isuzu D-Max, да «сладкая парочка» родом из КНР в лице JAC Т6 и Great Wall Poer. Знаете таких? Из стариков, непрошибаемых ни временем, ни кризисами, в строю по-прежнему Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. Если, конечно, не считать «вечно молодой и вечно пьяный» УАЗ Патриот пикап. В общем, посчитать «грузовички» можно по пальцам левой руки.
Мы же остановимся на пережившем модельный год Mitsubishi L200 пятого поколения, который приехал в «АвтоВзгляд» на длинный зимний тест. И забегя вперед, скажу: отработал «программу» он на полную катушку, намотав не одну тысячу редакционных километров по просторам Московской, Тверской, Ярославской и Вологодской областей.
Мы привыкли, что так называемый рестайлинг или фейслифтинг в мире автопрома сводится лишь к слегка видоизмененной внешности, да дополнительным опциям, как правило, в области электроники. Но в случае с L200 японские инженеры подошли к обновлениям радикально — пикап внешне изменился настолько, что стал практически другим автомобилем.
Откровенно говоря, лично я никогда не являлся поклонником азиатского дизайна в целом и японского, в частности — ну казался он мне слишком скучным и однообразным. И L200 предыдущего поколения с его типично восточными рваными формами внешне мне никогда не нравился. Зато всегда нравились его технические возможности, проходимость и относительная неприхотливость. Но новая машина — словно пришелец с другой планеты или автобот из фантастического фильма.
Острые квадратные грани, хищный прищур узких фар, почти квадратные противотуманки, стильные вертикальные задние фонари с диодами. В нашей топовой комплектации DC Intense установлены красивые 18-дюймовые колесные диски и даже фаркоп, который честно вписан в ПТС, согласно новым дурацким правилам техрегламента.
Если в полностью обшитом пластиком с такелажными петлями кузовном отсеке отсутствует крышка, что нынешней снежной зимой было бы крайне актуально, то скажу вам, страшного тут ничего нет. Без кунга не придется раскапывать сугробы из кузова — часть снежного покрова выдувается на ходу вихревыми потоками, а остальное тихо лежит на дне и создает дополнительную прижимную силу. Так машина едет и управляется лучше.
Внутри же L200, как и подобает «самосвалу», монументально практичен. Большие крупные клавиши, словно из японских автомобилей 90-х годов прошлого века. Но самое удивительное, что пикап это совсем не портит, скорее, наоборот. Ведь такому автомобилю современная и модная эстетика не так уж и необходима, зато тактильные ощущения водителю вполне понятны и хорошо знакомы, да и разобраться во всем легко. Правда, Mitsubishi не всегда дружит с гаджетами, но это все мелочи. Зато в цветном тачскрин-дисплее все четко и понятно и, как говорится, написано по-русски.
Рулевое колесо, обтянутое кожей и оснащенное крайне полезным подогревом, имеет оптимальный размер для автомобиля таких габаритов. На задних сиденьях пассажирам стало удобнее, конечно, но все-таки относительно вертикальная спинка в случае поездки на большое расстояние, вряд ли будет комфортной для ездоков.
Mitsubishi L200 поставляется к нам с двумя возможными дизельными двигателями с двумя верхними распредвалами и системой впрыска Common Rail на 154 и 181 л. с. соответственно. Нам досталась более мощная версия, с системой изменения фаз газораспределения. И стоит отметить, что тянет этот чудо-мотор двухтонную машину легко, бодро и играючи. Традиционный турбодизельный провал совсем невелик, уже с 1700—1800 оборотов начинается весьма стремительный разгон, ведь крутящий момент то будь здоров — 430 Нм, который в пике достигается уже при 2500 об/мин.
Иными словами, модное выражение «паровозная тяга» приходится здесь как нельзя кстати. К тому же, японцы не стали мудрить и поставили сюда старый добрый, проверенный временем 6-ступенчатый классический «автомат». Коробка отлично сочетается с мотором, так что динамикой пикап ни разу не разочаровывает.
Да и расход топлива на трассе порадовал — 8,1 литра солярки на сотню — шикарный результат для такой большой машины с людьми и грузом. Правда, в городе при сильных снегопадах и лютом морозе опуститься ниже 11,5—12 литров так и не удалось, но это на полном приводе.
Кстати, о всех ведущих. Известная «фишка» пикапов — легкая задняя ось, благодаря чему на заднем приводе машина запросто может сорваться в занос, однако при включенном полном приводе такая вероятность сводится к минимуму.
Да и рулевое управление довольно «плотное», автомобиль хорошо чувствуется, хотя по современным меркам подвеска у L200 древнее мамонта. Передок — пружинный на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости, зад — неразрезная ось на листовых рессорах. Но это как раз тот случай, когда архаизм не означает недостаток, а скорее, наоборот. Ведь по большому счету, едем мы на грузовике. И весьма проходимом, с «понижайкой» и блокировками.
Прокатав большую часть зимы по просторам нашей родины, а дороги у нас есть далеко не всегда и далеко не везде, Mitsubishi L200 еще раз доказал свое законное право на место под солнцем, пусть даже и под скудным российским. И сразу же становится понятно, почему «пикаповоды» нередко выбирают именно эту модель. А что: выглядит новый L200 солидно и действительно круто, едет неплохо, да еще и почти тонну всякого разного в «коробку» загрузить можно.
Вот только ценник по нынешним временам на него кусается — от 2 939 000 рубликов за стартовую версию DC Invite и от 3 329 000 рублей за нашу тестовую DC Intense. И это без дилерских накруток. Что поделать: таковы нынешние реалии…
Прокатав большую часть зимы по просторам нашей родины, а дороги у нас есть далеко не всегда и далеко не везде, Mitsubishi L200 еще раз доказал свое законное право на место под солнцем, пусть даже и под скудным российским.
И сразу же становится понятно, почему «пикаповоды» нередко выбирают именно эту модель. А что: выглядит новый L200 солидно и действительно круто, едет неплохо, да еще и почти тонну всякого разного в «коробку» загрузить можно.
Вот только ценник по нынешним временам на него кусается — от 2 939 000 рубликов за стартовую версию DC Invite и от 3 329 000 рублей за нашу тестовую DC Intense. И это без дилерских накруток. Что поделать: таковы нынешние реалии…