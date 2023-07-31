Почему любителей японских машин заставят пересесть на подержанных «китайцев»

Сейчас в нашу страну ежемесячно импортируется порядка 28 000 «бэушек» из Японии. В августе этот поток имеет все шансы практически пересохнуть, поскольку автомобили с 1,9-литровыми (и меньше) моторами составляют всего несколько процентов от общего количества ввозимого. А когда авторынок страны разом лишится предложения в 28 000 машин в месяц, это прочувствуют все. Ведь сразу вырастет спрос, а следом и цены. Ряд экспертов говорит об ожидаемом подорожании легковушек на 10—15%, но мы бы назвали подобные прогнозы уж слишком оптимистичными.
— Допустим, японцам удастся полностью перекрыть экспорт своих подержанных авто в Россию. Концом света это не станет, поскольку китайский рынок легковушек с пробегом способен заместить любые выпадающие объемы предложения с лихвой. Другое дело, что по цене подержанные «китайцы» не в состоянии сейчас соперничать с гораздо более дешевыми японскими конкурентами. Но это на данный момент, пока эта самая конкуренция существует. Если она исчезнет после 9 августа, то любителям правого руля придется платить на «вторичке» заметно больше — за китайские «бэушки». С другой стороны, я слышал, что компании-импортеры уже прорабатывают логистику завоза японских «праворулек» в Россию через Китай, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» глава онлайн-аукциона CarClick Сергей Пиголкин.
Не исключено, кстати, что в Россию из Японии скоро поедут подсанкционные модели ТС в разобранном виде, в контейнерах. Собирать и ставить на учет их начнут в какой-нибудь Киргизиии, а продаваться в нашей стране они будут «по доверенности», как в старые недобрые времена. Чего не сделаешь ради любви к недорогому правому рулю!
Впрочем, есть некоторые намеки (назовем это так) на то, что столь строгий запрет если и будет действовать, то лишь формально. Оказывается, японское правительство советовалось с национальной ассоциацией экспортеров JUMVEA перед каждым вводимым ограничением — в том числе и по поводу уже привычного запрета на вывоз дорогих новых авто в Россию. А на этот раз нет: о вступающих в силу 9 августа мерах власти Страны восходящего солнца объявили без предварительных консультаций. И это — толстенный намек на то, что «старший брат» в лице США, скорее всего, взял и потребовал от младшего союзника сделать вот так-то и так-то, надавив на Токио по-жесткому.
Исходя из этого, можно ожидать, что следить за соблюдением запрета на экспорт автомобилей в Россию японские чиновники будут «понарошку». Они ведь лучше всех понимают, что бизнес на внешней продаже «праворулек» приносит их стране кучу денег и дает работу тысячам граждан. Сознательно «рубить под собой сук» умеющие считать каждую «копеечку» азиаты едва ли станут. Поэтому существует небезосновательная надежда, что они закроют глаза на реэкспорт своих «бэушек» в РФ через Китай. А при таком раскладе для нашего рынка подержанных иномарок все останется более-менее по-прежнему.