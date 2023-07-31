Почему любителей японских машин заставят пересесть на подержанных «китайцев»

Не исключено, кстати, что в Россию из Японии скоро поедут подсанкционные модели ТС в разобранном виде, в контейнерах. Собирать и ставить на учет их начнут в какой-нибудь Киргизиии, а продаваться в нашей стране они будут «по доверенности», как в старые недобрые времена. Чего не сделаешь ради любви к недорогому правому рулю!

Впрочем, есть некоторые намеки (назовем это так) на то, что столь строгий запрет если и будет действовать, то лишь формально. Оказывается, японское правительство советовалось с национальной ассоциацией экспортеров JUMVEA перед каждым вводимым ограничением — в том числе и по поводу уже привычного запрета на вывоз дорогих новых авто в Россию. А на этот раз нет: о вступающих в силу 9 августа мерах власти Страны восходящего солнца объявили без предварительных консультаций. И это — толстенный намек на то, что «старший брат» в лице США, скорее всего, взял и потребовал от младшего союзника сделать вот так-то и так-то, надавив на Токио по-жесткому.

Исходя из этого, можно ожидать, что следить за соблюдением запрета на экспорт автомобилей в Россию японские чиновники будут «понарошку». Они ведь лучше всех понимают, что бизнес на внешней продаже «праворулек» приносит их стране кучу денег и дает работу тысячам граждан. Сознательно «рубить под собой сук» умеющие считать каждую «копеечку» азиаты едва ли станут. Поэтому существует небезосновательная надежда, что они закроют глаза на реэкспорт своих «бэушек» в РФ через Китай. А при таком раскладе для нашего рынка подержанных иномарок все останется более-менее по-прежнему.