УАЗ «Патриот» вооружили японскими V8 и «автоматом»

Вероятно, установка силовой пары от Toyota — 280-сильного 4,6-литрового V8 и 6-ступенчатого «автомата» Aisin — в этом «Патриоте» оказалась наиболее простым. «Обновлять» пришлось тормоза, почти все детали подвески, включая даже усиление рессор. Без изменений остались лишь внешний облик, ЛКП и системы пассивной безопасности.

Стекла толщиной 39 мм, противоосколочная защита днища, крыши, бронирование всех стоек с перекрытием, специальные металлические бандажи в шинах… Собственную бронезащиту получили все основные узлы в подкапотном пространстве: аккумулятор, радиатор охлаждения двигателя, блок предохранителей и даже вакуумный усилитель тормозов.

Сколько весит бронеавтомобиль, не сообщается. Производитель не указывает и цену, которая наверняка зависит от глубины модернизации каждого конкретного автомобиля. Напомним, обычный УАЗ «Патриот» сегодня можно приобрести от 1 330 000 рублей.