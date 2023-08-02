BMW 6-й серии Gran Turismo снимут с производства

О том, что Gran Turismo уберут с конвейера в конце года, пишет портал Bimmer Today. В 2022-м в Германии покупатели приобрели 509 авто этой модели, а в первой половине 2023-го — всего 237 штук. То есть «шестерка» вообще перестала интересовать бюргеров.

В провале можно винить маркетологов. Они предполагали, что основными покупателями пятидверки станут семейные люди, однако в реальности авто стали выбирать корпоративные клиенты для трансфера гостей. И все бы хорошо, но в последнее время и компании начали отдавать предпочтение другим моделям.

Напомним, что Gran Turismo появился у баварцев в 2009 году. Сначала он относился к пятой серии, но в 2017 году его повысили до «шестерки». Теперь же ясно, что наследника у авто не будет. В России модель тоже продавали, но наши граждане не питали к ней особых чувств, выбирая седаны и кроссоверы.