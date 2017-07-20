Объявлены российские цены BMW 6-й серии GT

Фото: BMW
Российские дилеры BMW приступили к приему предварительных заказов на новую 6-ю серию GT. Так, обзавестись хетчбэком можно, заплатив от 3 560 000 рублей.
Виктория Базылева

Поначалу BMW 6-й серии GT будет продаваться в нашей стране в четырех модификациях: бензиновых 630i GT и 640i xDrive GT, а также дизельных 630d xDrive GT и 640d xDrive GT. Автомобили приводят в движение битурбированные моторы мощностью в 249 и 340 л. с., агрегатированные с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.

Для улучшения динамических показателей и повышения уровня комфорта баварцы оснастили хетчбэк адаптивной подвеской с системой регулировки жесткости амортизаторов, интегральной системой активного рулевого управления, а также опцией Executive Drive — активной стабилизацией поперечной устойчивости. Кроме того, водителю предоставляется возможность вручную регулировать высоту машины: в зависимости от дорожной ситуации клиренс можно увеличить на 20 мм или, наоборот, уменьшить на 10 мм.

Уже в базовой комплектации 6-я серия GT располагает множеством опций, среди которых, помимо прочего, системы предупреждения о столкновении и о наличии пешеходов.​

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20 июля 2017
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