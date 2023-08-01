Почему бензин с разных АЗС расходуется по-разному

Обычно такие «фокусы» с горючим заметны гражданам, которые ездят по одному и тому же маршруту. И, как написано выше, заправляются на хорошо знакомых АЗС, стоящих по пути. Рулевые отмечают, что в среднем разница составляет около 50 км пробега. На первый взгляд, если взять автомобиль с 60-литровым баком, не так уж и критично. Однако со временем «съеденный» километраж набегает приличный. Так в чем же причина?

Начнем с того, что с мошенничеством на АЗС разница в расходе топлива связана может быть связана в редчайших случаях. Как правило, все дело в самом топливе или в технических особенностях оборудования, установленного на конкретной заправке.