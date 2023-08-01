Почему бензин с разных АЗС расходуется по-разному

Обычно такие «фокусы» с горючим заметны гражданам, которые ездят по одному и тому же маршруту. И, как написано выше, заправляются на хорошо знакомых АЗС, стоящих по пути. Рулевые отмечают, что в среднем разница составляет около 50 км пробега. На первый взгляд, если взять автомобиль с 60-литровым баком, не так уж и критично. Однако со временем «съеденный» километраж набегает приличный. Так в чем же причина?
Начнем с того, что с мошенничеством на АЗС разница в расходе топлива связана может быть связана в редчайших случаях. Как правило, все дело в самом топливе или в технических особенностях оборудования, установленного на конкретной заправке.
Например, некоторые производители горючего перестраховываются и производят его с октановым числом немного выше требуемого. Скажем, вместо 95-го выпускают 95,5. Это позволяет избежать претензий от контролирующих органов во время проведения различных замеров и проверок, но при этом практически не отражается на отпускной цене. Для обычного водителя заправка таким бензином означает, что «аппетит» его автомобиля чуть снизится, потому как эффективность сгорания топливо-воздушной смеси повысится. То есть машина проедет дальше.
Свою роль играют и присадки. У дешевых есть такая характеристика, как высокая летучесть. Именно поэтому некоторые рулевые наблюдают «старение» бензина уже через пару недель после его нахождения в баке или канистре. Из-за того, что часть «добавок» испаряется, снижается и октановое число. В результате ухудшается динамика автомобиля, а еще немного увеличивается расход топлива. Результат — километраж сокращается.
Причиной может служить и банальный недолив, связанный с техникой. Сейчас на ряде АЗС используют пневматические системы, подающие горючее через счетчик под сильным напором воздуха. В то время как механические помпы гарантируют более точный учет литров.